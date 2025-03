Tranh cãi khi Martinez tức giận với fan Arsenal

Sự việc bắt nguồn từ bài viết của tài khoản @AFCKaden, trong đó người này đăng tải ảnh Ayden Heaven rời sân bằng cáng kèm dòng trạng thái gây tranh cãi: "Bỏ qua sự thù địch, tôi hy vọng chấn thương của Ayden Heaven nghiêm trọng".

Martinez lập tức trích dẫn bài đăng và đáp trả đầy đanh thép: "CĐV Arsenal thích nói về ACL (dây chằng chéo trước) cho đến khi bạn hỏi tại sao họ chưa từng có A CL (chơi chữ: 1 chiếc cúp Champions League - PV).

Câu nói của Martinez không chỉ nhắc đến chấn thương nghiêm trọng nhiều cầu thủ mắc phải (ACL) mà còn châm biếm thực tế rằng "Pháo thủ" chưa từng vô địch Champions League.

Bài đăng của Martinez nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 85.000 lượt xem trước khi bị xóa. Dù vậy, phản ứng của anh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, làm dấy lên tranh cãi giữa người hâm mộ hai đội.

Sở dĩ fan Arsenal không có cái nhìn thiện cảm dành cho Heaven là bởi cầu thủ này rời Emirates và gia nhập MU ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025. Thương vụ cũng đánh dấu Heaven tái hợp với Chido Obi-Martin, một cựu tài năng trẻ khác của Arsenal chuyển đến MU vào hè 2024.

Trên sân King Power rạng sáng 17/3, Heaven dính chấn thương vào đầu hiệp hai sau pha va chạm với tiền đạo Patson Daka. Cầu thủ này sau đó phải rời sân bằng cáng.

Chấn thương của Heaven làm tình hình hàng thủ "Quỷ đỏ" trở nên tồi tệ. Đội chỉ còn lại 2 trung vệ dày dạn kinh nghiệm là Victor Lindelof và Matthijs de Ligt, cùng với hậu vệ đa năng Noussair Mazraoui.

