PSG lên tiếng về cuộc trò chuyện với Van Dijk

Vừa qua, Paris Saint-Germain bác bỏ mọi suy đoán xoay quanh cuộc trò chuyện gần đây giữa đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk, và các quan chức cấp cao của câu lạc bộ, bao gồm Chủ tịch Nasser Al Khelaifi và Giám đốc Thể thao Luis Campos. Cuộc gặp này diễn ra trong đường hầm tại Anfield sau trận đấu lượt về vòng 16 đội Champions League tuần trước.

Dù trong hoàn cảnh bình thường, việc một cầu thủ nổi tiếng như Van Dijk trò chuyện với các quan chức PSG sẽ dễ dàng khiến người ta nghi ngờ về một cuộc chuyển nhượng, nhưng thời điểm hiện tại càng làm dấy lên nhiều đồn đoán. Hợp đồng của Van Dijk với Liverpool sắp hết hạn, và anh xác nhận rằng vẫn chưa quyết định về tương lai của mình, mở ra khả năng sẽ gia nhập đội bóng khác dưới dạng tự do.

Tuy nhiên, Giám đốc Truyền thông PSG, Pascal Ferry, lên tiếng làm dịu tình hình. Ông cho biết: "Cuộc trò chuyện giữa Van Dijk và chủ tịch Al Khelaifi, cùng Giám đốc Thể thao Campos, là hoàn toàn tự nhiên và thân thiện. Không có bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến việc ký hợp đồng với Van Dijk".

Sự im lặng của Van Dijk về tương lai càng khiến các câu lạc bộ lớn chú ý. Real Madrid cũng được cho là đang theo đuổi anh, khi đội bóng Tây Ban Nha đang thiếu hụt trung vệ trong mùa giải này. Tuy nhiên, PSG cũng không phải là cái tên duy nhất muốn có chữ ký của Van Dijk, khi nhiều đội bóng lớn đang chờ đợi cơ hội.

Với sinh nhật thứ 34 vào mùa hè 2025, Van Dijk đang đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp. Liverpool cũng đang cân nhắc những phương án thay thế, với Nico Schlotterbeck của Borussia Dortmund và tài năng trẻ Dean Huijsen của Bournemouth là những cái tên đang được nhắc đến.

Với tình hình này, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào Van Dijk và tương lai của anh tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

