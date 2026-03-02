Tranh cãi giải bóng đá hội làng toàn cầu thủ nước ngoài

Sân bóng Nội Chùa (Bắc Ninh) những ngày qua trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện đội hình gần như toàn cầu thủ nước ngoài thi đấu tại giải hội làng.

Đội hình FC Nội Chùa năm 2026.

Giải bóng đá Hội làng Nội Chùa (Bắc Ninh) vốn được xem là “chảo lửa” của phong trào phủi miền Bắc. Mới đây, hình ảnh đội bóng ra sân với dàn “Tây” đồng bộ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Lương Thành Nam (biệt danh Nam Điện) - vừa là cầu thủ, vừa tham gia ban huấn luyện FC Nội Chùa - cho biết những năm trước đội chỉ sử dụng 2-3 ngoại binh.

“Năm nay chúng tôi muốn tạo nét mới để giải hội làng mạnh hơn và được biết đến rộng rãi hơn”, anh nói.

Theo anh Nam, kinh phí tổ chức không đến từ một ông bầu riêng lẻ mà là sự chung tay của cả làng. Mỗi hộ gia đình, mỗi cá nhân và mạnh thường quân đóng góp một phần nhỏ để xây dựng giải. Vì chia theo đầu người, chi phí không quá lớn.

Đội hình FC Nội Chùa ra sân vào sáng 2/3. Nguồn: Bóng đá Bắc Giang.

Về nguồn cầu thủ, anh Nam cho biết các ngoại binh hiện tìm kiếm cơ hội thi đấu tại Việt Nam, gửi hồ sơ tới các đội hạng Nhất, hạng Nhì. Thông qua mối quen biết, ban huấn luyện bắt đầu sàng lọc và tập luyện cách đây 2-3 tháng.

Trước ý kiến cho rằng việc dùng nhiều ngoại binh có thể khiến đội “ít chất làng”, anh Nam cho rằng mục tiêu của hội không chỉ nằm ở thành tích.

“Nếu chỉ toàn nội binh, chúng tôi cũng không quá đặt nặng chuyện vô địch. Quan trọng là hội được quảng bá, bà con đến xem đông vui”, anh chia sẻ, đồng thời cho biết đội vận hành theo cơ chế mở, có thể thay đổi nhân sự qua từng mùa.

Theo cập nhật sáng 2/3, FC Nội Chùa chuẩn bị ra sân thi đấu trận bán kết 1 Cúp Truyền thống Đình chùa làng Nội Đông 2026. Sự xuất hiện của dàn ngoại binh tiếp tục thu hút đông đảo khán giả đến sân, biến giải hội làng thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn bóng đá phủi.