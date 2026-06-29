Trang sức kim cương 2,1 triệu USD trên túi Birkin gây chú ý

Bông hoa kim cương gắn trên chiếc túi Hermès Birkin gây tiếng vang khi chiến thắng giải thưởng Couture Design Awards (Mỹ).

Bông hoa kim cương trị giá 2,1 triệu USD gắn trên túi Birkin.

Một chiếc túi Hermès Birkin đắt giá luôn thu hút ánh nhìn của người mê thời trang, nhưng với Ashna Mehta - nữ thừa kế tập đoàn kim cương Rosy Blue - đó chỉ là phông nền cho thiết kế của mình.

Mehta, người sáng lập thương hiệu trang sức cao cấp mang tên mình, gây chú ý tại Couture Design Awards (tổ chức tại Mỹ) với bông hoa kim cương mang tên Gilded Bloom - thiết kế đã chiến thắng giải "Best in Haute Couture".

Tại triển lãm ở Las Vegas, Mehta trưng bày tác phẩm xa xỉ nhất của mình từ trước đến nay, trị giá 2,1 triệu USD , được gắn trên chiếc Birkin màu rực rỡ của mẹ cô.

Không chỉ sở hữu viên kim cương tự nhiên màu vàng đậm 36,89 carat ở trung tâm, Gilded Bloom còn được bao quanh bởi 6,65 carat kim cương hình diều GH/VVS-VS - cắt mài theo hình dáng giống như một cánh diều và có độ trắng gần như hoàn hảo. Cánh hoa xung quanh được đính 34,9 carat kim cương hình hoa hồng, tạo nên vẻ lấp lánh mềm mại cho toàn bộ thiết kế.

Những phụ kiện đeo túi của Ashna Mehta có thể chuyển đổi thành trang sức.

Việc Mehta đưa chiếc túi xách lấy cảm hứng từ hoa vào hạng mục thời trang cao cấp của Giải thưởng Thiết kế của chương trình, và giành được giải thưởng cao nhất, cho thấy cô đã giúp thiết lập một thị trường cho các phụ kiện trang trí túi xách.

Thương hiệu của cô chuyên về các phụ kiện túi xách đính kim cương cao cấp, có thể chuyển đổi linh hoạt thành trang sức như mặt dây chuyền hay ghim cài.

"Tôi ngạc nhiên là chưa ai làm điều đó trước đây", Mehta, người sống luân phiên giữa Dubai, New York và London, chia sẻ với JCK. "Thật thú vị khi được khám phá một lĩnh vực mà bạn hoàn toàn tự do làm những gì mình muốn, không có quy tắc hay giới hạn nào cả, bởi vì mọi thứ đều diễn ra một cách tự do".

Đối với Mehta, người thừa kế của gia đình quyền lực đứng sau tập đoàn kim cương Ấn Độ - Bỉ Rosy Blue (CEO Dilip Mehta là ông nội của cô), tình yêu dành cho kim cương tự nhiên đã được hun đúc từ thuở nhỏ.

Việc Mehta sử dụng kim cương theo phong cách tiên phong không bị coi là trái ngược với hoạt động kinh doanh của gia đình, ngược lại cô rất được ủng hộ. "Gia đình tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất hay. Họ đang giúp tôi tìm nguồn cung ứng, mọi người đều ủng hộ".