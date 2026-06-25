Cơn sốt World Cup lan sang ngành trang sức

Các thương hiệu trang sức đình đám đang cố gắng tận dụng sức nóng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh để quảng bá.

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử: số lượng đội tham gia tăng từ 32 lên 48, và 104 trận đấu (tăng từ 64 trận trong những năm trước) được diễn ra tại 16 thành phố ở Mỹ, Canada và Mexico.

Các thương hiệu trang sức đình đám đang cố gắng tận dụng sức nóng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh để quảng bá. Họ đính kim cương lên những phụ kiện hình quả bóng, ra mắt các bộ sưu tập mùa World Cup và hợp tác với những người nổi tiếng tham dự hoặc biểu diễn tại các trận đấu.

Jacob & Co. đã xuất hiện trên sân khấu lớn nhất trong màn trình diễn của nữ ca sĩ Belinda tại lễ khai mạc World Cup ngày 11/6. Ngôi sao người Mexico đeo vòng cổ kim cương Lockdown, bông tai Infinia và đồng hồ Brilliant Flying Caviar Tourbillion Rubes - món trang sức trị giá 1,3 triệu USD đến từ thương hiệu đình đám.

Belinda đeo loạt thiết kế triệu USD của Jacob & Co. trong phần trình diễn mở màn World Cup 2026. Ảnh: Belinda/Instagram.

Một hãng trang sức khác là Almor Designs cũng đang nhắm đến sự chú ý của người hâm mộ bóng đá. Doanh nghiệp này đã tạo ra "quả bóng đá lấp lánh nhất thế giới", theo cách giám đốc điều hành Tomer Enayatian đã mô tả: một quả bóng bằng vàng trắng 18K đường kính 5,5 inch (gần 14 cm) được phủ 507 carat kim cương đen và trắng, có giá hơn 1,08 triệu USD .

Trong khi đó, Renaissance Jewel lần đầu tiên bán mặt dây chuyền World Cup được cấp phép chính thức. Chỉ có 10.000 mặt dây chuyền được sản xuất, mỗi chiếc được khắc số phiên bản độc nhất trên viền cùng với dòng chữ FIFA World Cup 2026. Phiên bản bạc với 1 carat kim cương nhân tạo có giá 779 USD .

Để tạo nên bộ sưu tập lấy cảm hứng từ bóng đá, Rebel Nell đã hợp tác với cựu cầu thủ Ashlyn Harris, người từng hai lần vô địch World Cup nữ. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ "sự kiên cường, trưởng thành và vĩ đại", bao gồm các món trang sức phiên bản giới hạn được làm từ chất liệu tái chế của những quả bóng đá World Cup.

Chúng bao gồm một chiếc ghim cài áo giá 40 USD , các mặt dây chuyền màu vàng và bạc có giá khởi điểm 90 USD . Mỗi món đều được khắc dòng chữ châm ngôn cá nhân của Harris: "Đây là hành trình của bạn. Hãy sống cuộc đời mà bạn hằng mơ ước".

Các thương hiệu lớn ra mắt bộ sưu tập kỷ niệm World Cup năm nay. Ảnh: Renaissance Jewel, Alex + Ani.

Trong khi đó, nhà thiết kế trang sức Adina Reyter đã quảng bá những chiếc vòng cổ hạt cườm mang màu sắc của các đội tuyển tham dự World Cup, cũng như những mặt dây chuyền chữ cái đầu Groovy Initial với các chữ U, S và A dành cho người hâm mộ Mỹ. Reyter nhấn mạnh chiếc vòng cổ hạt cườm Stars and Stripes màu đỏ, trắng và xanh dương dành cho những người cổ vũ cho đội tuyển Mỹ, hoặc chiếc vòng cổ hạt cườm Seaside Stripes với màu sắc của quốc kỳ Argentina, Uruguay hoặc Scotland.

Tập đoàn Zales cũng tham gia vào hoạt động tiếp thị cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, với những món trang sức mang họa tiết bóng đá, những viên kim cương nhiều màu sắc tượng trưng cho màu sắc của đội hoặc quốc kỳ. Mặt dây chuyền hình quả bóng bằng vàng nguyên khối của thương hiệu này có giá bán lẻ 1.299 USD , trong khi một mặt dây chuyền hình quả bóng đá nhỏ hơn, rỗng ruột, cũng bằng vàng 14K, có giá 349 USD .