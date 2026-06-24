Bí quyết bảo quản trang sức dưới thời tiết 40 độ C

Dù được chăm sóc cẩn thận, trang sức vẫn có thể xuống cấp bởi mồ hôi, kem chống nắng và thời tiết oi bức nếu người dùng bỏ qua những nguyên tắc bảo quản cơ bản.

Dưới tác động của nhiệt độ cao, trang sức có thể bị thay đổi hình dạng hoặc ảnh hưởng chất lượng.

Theo công ty bảo hiểm chuyên về trang sức và đồng hồ Jewelers Mutual (Mỹ), thời tiết nóng có thể ảnh hưởng đáng kể đến trang sức. Mồ hôi, kem chống nắng, nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời đều tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến món đồ yêu thích của bạn xỉn màu, đổi màu hoặc thậm chí hư hỏng.

Chưa kể, vào mùa hè và các chuyến du lịch, không ít trang sức bị hư hại, thất lạc hoặc mất cắp.

Nhiệt độ ảnh hưởng đến các loại trang sức như thế nào?

Ngay cả khi chăm sóc cẩn thận, nhiều người vẫn bỏ qua việc nhiệt độ môi trường có thể tác động đáng kể đến các chất liệu tạo nên trang sức.

Kim loại giãn nở và co lại: Nhiệt độ cao khiến các kim loại như vàng và bạc giãn nở. Dù khó nhận thấy bằng mắt thường, điều này có thể ảnh hưởng đến độ vừa vặn của nhẫn, đặc biệt là các thiết kế dạng căng lực (đá quý được giữ bằng áp lực của vòng kim loại thay vì chấu hoặc viền).

Biến dạng hoặc mềm đi: Một số kim loại, đặc biệt là vàng hàm lượng thấp hoặc các lớp mạ, có thể trở nên mềm hơn khi tiếp xúc nhiệt lâu dài, làm tăng nguy cơ cong vênh hoặc mất dáng.

Ngọc trai và một số kim loại chế tác trang sức có thể bị giảm chất lượng khi gặp nhiệt độ cao.

Đá quý hữu cơ bị khô: Ngọc trai, opal, hổ phách và các vật liệu từ vỏ tự nhiên vốn chứa độ ẩm nhất định. Nhiệt độ cao có thể làm chúng khô đi, gây nứt hoặc đục màu và rất khó khắc phục.

Keo dán suy yếu: Một số loại trang sức thời trang dùng keo để cố định đá hoặc chi tiết trang trí. Nhiệt độ quá cao có thể làm mềm hoặc lỏng lớp keo này, khiến đá bị lung lay hoặc rơi mất.

Các dạng hư hỏng phổ biến do nhiệt

Xỉn màu do mồ hôi: Mồ hôi chứa axit và muối tự nhiên, dễ phản ứng với kim loại - đặc biệt là bạc sterling - gây đổi màu hoặc mất độ sáng.

Phản ứng với kem chống nắng và lotion: Các sản phẩm này có thể bám vào chấu giữ đá, làm lỏng phần cố định hoặc tạo lớp màng trên đá quý và kim loại. Tốt nhất nên thoa và để sản phẩm khô hoàn toàn trên da trước khi đeo trang sức.

Phai màu và đổi màu: Một số chất liệu như men, nhựa resin hoặc lớp mạ có thể phai hoặc xuất hiện màu không đồng đều khi tiếp xúc tia UV kéo dài.

Biến dạng hình dáng: Trang sức mỏng hoặc rỗng bên trong dễ cong hơn ở nhiệt độ cao, đặc biệt khi chịu lực. Ví dụ như vòng tay vàng mảnh hoặc khuyên tai tròn mỏng.

Nứt hoặc đục ở đá nhạy cảm: Một số loại đá quý dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt do đặc tính xốp hoặc mỏng manh. Chúng có thể khô dần, xuất hiện áp lực bên trong, nứt bề mặt hoặc đục màu.

Những loại trang sức cần đặc biệt cẩn trọng

Ngọc trai và opal: Đây là hai loại đá nhạy cảm với nhiệt nhất vì chứa nhiều độ ẩm tự nhiên. Nhiệt độ cao hoặc ánh nắng trực tiếp có thể khiến chúng xỉn màu hoặc nứt bề mặt.

Đặc biệt, đá opal có thể xuất hiện hiệu ứng "rạn" (những vết nứt nhỏ trên bề mặt) khi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Nếu có đồ trang sức bằng đá opal hoặc ngọc trai, tốt nhất nên để chúng ở nơi mát mẻ, tối trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp khi ra ngoài trời nắng nóng. Hoặc, chỉ nên đeo chúng vào buổi tối khi trời mát hơn.

Ngọc lam, hổ phách và san hô: Các loại đá này khá mềm và xốp nên dễ mất nước hoặc đổi màu khi tiếp xúc lâu với nắng nóng.

Các loại trang sức mạ, dùng keo gắn kết có thể bị bong tróc, thay đổi kết cấu dưới nhiệt độ cao.

Trang sức mạ: Các món mạ vàng, mạ rhodium hoặc vàng hồng có lớp phủ kim loại mỏng bên ngoài. Mồ hôi, muối và nhiệt độ cao có thể khiến lớp phủ nhanh bong tróc hoặc đổi màu.

Nhẫn căng lực: Kiểu nhẫn này giữ đá bằng áp lực thay vì chấu truyền thống. Khi kim loại giãn nở do nhiệt, độ chắc chắn của viên đá có thể giảm, khiến đá lỏng hoặc rơi ra.

Trang sức dùng keo hoặc đồ thời trang: Nhiều món trang sức giá rẻ dùng chất kết dính thay vì kết cấu cơ học. Nhiệt độ cao có thể làm keo mềm hoặc chảy, khiến đá bị lệch hoặc rơi.

Bảo vệ trang sức trong ngày nóng

Để hạn chế hư hại khi sử dụng các loại trang sức, đá quý trong thời tiết nóng bức, hãy thoa kem chống nắng, xịt chống côn trùng hoặc kem dưỡng lên da trước khi đeo chúng.

Bên cạnh đó, nên tháo trang sức khi vận động mạnh hoặc ra nhiều mồ hôi, cất giữ cẩn thận trong túi chống sốc hoặc hộp chuyên dụng. Ngoài ra, không để dây chuyền và món đồ mỏng gần nguồn nhiệt như ôtô hoặc cửa sổ, đồng thời vệ sinh thường xuyên bằng nước ấm, xà phòng nhẹ và bàn chải mềm.

Nếu mang trang sức đi du lịch, hãy sử dụng hộp có lớp đệm bảo vệ và tránh để trong ôtô nóng, gần cửa sổ hoặc cửa thông gió. Điều này giúp hạn chế nguy cơ hư hỏng do nhiệt.

Nếu thấy trang sức bị cong, méo hoặc đục màu, không nên tự sửa tại nhà vì có thể khiến tình trạng nghiêm trọng hơn. Hãy mang đến thợ kim hoàn để kiểm tra và sửa chữa chuyên nghiệp.