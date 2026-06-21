Bí quyết giữ trang sức vàng, bạc luôn sáng bóng

Chỉ với những nguyên liệu sẵn có ở nhà, bạn có thể vệ sinh và giữ cho món trang sức yêu thích luôn sáng bóng.

Từ những món trang sức đeo hàng ngày đến những món đồ quý giá chỉ mang trong dịp đặc biệt đều cần được bảo quản và đánh bóng để giữ gìn giá trị. Nhưng việc rửa và chà xát trang sức mỏng manh quá nhiều có thể gây hư hại không cần thiết, khiến chúng mòn sớm. Ngược lại, việc làm sạch quá ít cũng khiến món đồ yêu quý xuống cấp theo thời gian.

Để tìm hiểu chính xác phương pháp và thời điểm làm sạch trang sức đúng cách, biên tập viên của Martha Stewart đã tham khảo ý kiến ​​các chuyên gia, qua đó gợi ý các kỹ thuật đã được kiểm chứng để làm sạch mọi thứ, từ vàng và bạc đến đá quý.

Làm sạch trang sức vàng

Những món đồ vàng rất quý giá và cần được chăm sóc đặc biệt, nhưng chúng không cần nhiều dung dịch làm sạch. "Đôi khi, chỉ cần nước thôi cũng đủ làm sạch rồi", Gwen Beloti, người sáng lập thương hiệu trang sức vàng mang tên mình, Gwen Beloti Collection, cho biết.

Trang sức vàng có thể được làm sạch bằng nước, hoặc dung dịch nước rửa chén. Ảnh: Pexels.

Nếu cảm thấy nước không đủ để làm sạch trang sức vàng của mình, những gì bạn cần chuẩn bị bao gồm nước rửa chén và khăn mềm để đánh bóng và làm theo các bước sau:

- Beloti khuyên nên pha dung dịch gồm nước ấm và xà phòng rửa chén không chứa chất mài mòn để loại bỏ dầu mỡ hoặc cặn bẩn.

- Ngâm đồ trang sức bằng vàng trong dung dịch đó vài phút.

- Nếu thấy đồ trang sức bằng vàng của bạn vẫn còn cặn bẩn, hãy dùng bàn chải lông mềm để làm sạch cặn bám, sau đó ngâm chúng thêm vài phút nữa.

- Lấy đồ trang sức ra khỏi dung dịch và để khô tự nhiên.

- Sau khi khô, hãy dùng khăn lau mềm để làm nổi bật độ sáng bóng của món đồ.

Làm mới trang sức bạc

Để làm mới đồ trang sức bạc của bạn, bạn chỉ cần chuẩn bị một vài nguyên liệu có sẵn trong nhà: nước rửa chén dịu nhẹ; bàn chải làm sạch mềm; khăn lau sợi nhỏ.

Trang sức cần được vệ sinh đúng cách để không bị ăn mòn, giảm giá trị. Ảnh: Peter Ardito.

Kathy Cohoon, giám đốc điều hành nhượng quyền thương hiệu của Two Maids, gợi ý làm theo các bước sau để làm sạch đồ trang sức bằng bạc:

- Hòa tan một hoặc hai giọt nước rửa chén dịu nhẹ vào nước ấm. Ngâm các mảnh bạc vào hỗn hợp đó trong vài phút.

- Sử dụng bàn chải nhỏ, mềm hoặc bàn chải đánh răng cũ để chà sạch vết ố hoặc vết bẩn bằng chuyển động tròn.

- Rửa sạch bằng nước ấm và lau khô bằng khăn sợi nhỏ. Lặp lại nếu cần.

Cải thiện trang sức bị xỉn màu

Đối với các loại trang sức kim loại bị xỉn màu, cần thêm nhiều nguyên liệu và thời gian hơn để làm mới chúng.

Trang sức bị xỉn màu có thể được làm mới bằng những nguyên liệu có sẵn ở nhà. Ảnh: Irina Piskova.

Những thứ bạn cần chuẩn bị bao gồm: đĩa nông, giấy nhôm, bột nở, nước sôi, khăn lau sợi nhỏ.

Dưới đây là các bước Cohoon gợi ý để làm sạch đồ trang sức bị xỉn màu:

- Bọc kín một chiếc đĩa nông bằng giấy bạc.

- Sau khi đã phủ kín hoàn toàn, rắc một lượng nhỏ bột nở lên đáy đĩa và xếp các miếng bị ố vàng lên trên giấy bạc.

- Đổ nước sôi ngập từng miếng và ngâm.

- Sau vài phút, lấy trang sức ra khỏi nước và lau khô bằng khăn mềm sợi nhỏ.