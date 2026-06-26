6 loại đá quý không nên đeo hàng ngày

Không phải viên đá quý nào cũng phù hợp để đeo mỗi ngày, bởi nhiệt độ, va đập hay ánh nắng có thể khiến chúng nứt, phai màu và xuống cấp nhanh chóng.

Ngọc trai rất dễ bị trầy xước, nhạy cảm với hóa chất, mồ hôi.

Đá quý không chỉ khác nhau về vẻ đẹp mà còn có độ bền khác nhau. Một số khoáng vật quá mềm hoặc quá nhạy cảm để chịu được việc sử dụng thường xuyên, tiếp xúc với nước hoặc ánh nắng mặt trời.

Nếu muốn trang sức của mình bền đẹp trong nhiều năm, bạn cần biết những loại đá nào đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt.

1. Opal

Opal chứa tới 20% nước, khiến loại đá này dễ bị khô và nhạy cảm với những thay đổi đột ngột về độ ẩm. Theo thời gian, nó có thể mất độ bóng hoặc thậm chí xuất hiện các vết nứt siêu nhỏ.

Để giữ được vẻ đẹp, opal nên được bảo quản trong môi trường có độ ẩm phù hợp và tránh ánh nắng trực tiếp hoặc không khí khô trong thời gian dài.

Lưu ý: Tránh đeo opal mỗi ngày và bảo quản đúng cách để ngăn tình trạng mất nước.

2. Ngọc trai

Ngọc trai là một trong những vật liệu tự nhiên mềm nhất được dùng trong chế tác trang sức. Chúng rất dễ bị trầy xước, ngay cả bởi quần áo hoặc bụi bẩn. Ngoài ra, ngọc trai còn nhạy cảm với axit, hóa chất và mồ hôi, nghĩa là nước hoa, mỹ phẩm hay xà phòng đều có thể dần ăn mòn bề mặt.

Do chứa thành phần hữu cơ, ngọc trai cần được bảo quản cẩn thận để tránh khô hoặc hư hại.

Lưu ý: Hãy đeo ngọc trai sau cùng khi trang điểm và tháo ra đầu tiên. Tránh tiếp xúc hóa chất và cất riêng với các loại đá cứng hơn để tránh trầy xước.

3. Ngọc lục bảo

Ngọc lục bảo gần như luôn có các tạp chất và vết nứt siêu nhỏ bên trong, khiến chúng rất dễ sứt mẻ khi va chạm. Dù có độ cứng khá cao, loại đá này vẫn được xem là giòn do những khiếm khuyết bên trong cấu trúc.

Vì đặc tính mong manh, ngọc lục bảo thường được xử lý bằng dầu để tăng độ trong, nhưng lớp dầu này có thể mất dần theo thời gian và cần xử lý lại.

Lưu ý: Không làm sạch ngọc lục bảo bằng máy siêu âm và tránh đeo khi tham gia hoạt động mạnh.

Ngọc lục bảo có nhược điểm giòn, dễ sứt mẻ khi va chạm.

4. Tanzanite

Mặc dù có thể trông giống sapphire, nhưng tanzanite mềm hơn nhiều và có thể nứt vỡ chỉ từ những va chạm nhỏ. Ngoài ra, loại đá này thường được xử lý nhiệt, khiến cấu trúc càng dễ tổn thương hơn.

Nhẫn gắn tanzanite cần đặc biệt cẩn thận vì va chạm trong sinh hoạt hàng ngày có thể gây nứt hoặc sứt cạnh.

Lưu ý: Nếu muốn dùng tanzanite cho nhẫn, nên chọn kiểu đính bảo vệ để giảm nguy cơ hư hỏng.

5. Kunzite

Kunzite có màu hồng tím rất đẹp, nhưng nhược điểm lớn là dễ phai màu khi tiếp xúc lâu với ánh nắng. Theo thời gian, tia UV có thể làm viên đá mất dần độ rực rỡ.

Vì vậy, kunzite phù hợp hơn với trang sức dùng trong các dịp buổi tối thay vì đeo thường xuyên.

Lưu ý: Tránh để dưới nắng lâu và bảo quản ở nơi tối khi không sử dụng.

6. Đá mặt trăng

Đá mặt trăng có cấu trúc phân lớp, khiến nó dễ nứt hoặc sứt mẻ khi chịu va đập. Điều này đặc biệt bất lợi đối với nhẫn, bởi đây là món trang sức thường xuyên va chạm trong sinh hoạt. Dù sở hữu hiệu ứng ánh sáng huyền ảo đặc trưng, đá mặt trăng vẫn cần được sử dụng cẩn thận.

Lưu ý: Nên dùng đá mặt trăng cho dây chuyền hoặc hoa tai thay vì nhẫn để giảm nguy cơ hư hỏng.

Nếu tìm kiếm các loại đá bền bỉ hơn để sử dụng thường xuyên, bạn có thể cân nhắc: kim cương (loại đá quý tự nhiên cứng nhất), sapphire và ruby (độ bền gần tương đương kim cương) hay tourmaline (khá bền nhưng nên dùng kiểu đính bảo vệ).

Tuy nhiên, ngay cả những loại đá cứng nhất cũng cần được chăm sóc đúng cách để duy trì độ sáng đẹp. Việc vệ sinh định kỳ, bảo quản phù hợp và tránh tiếp xúc với hóa chất mạnh có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ trang sức.