Trang Facebook có tick xanh giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo

Bộ Tài chính khẳng định trang Facebook “Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) đều là giả mạo.

Trang fanpage giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo. Ảnh chụp màn hình.

Theo phản ánh của người dân, trang Facebook có tên “Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, thậm chí đã được Facebook xác minh (có tích xanh).

Trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra các thông tin rằng có thể giúp “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Trang này yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hóa đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền “lệ phí” hoặc “chi phí xử lý” để nhận lại số tiền đã bị mất.

Bộ Tài chính khẳng định trang Facebook “Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) đều giả mạo.

Bộ khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang Facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính và lãnh đạo Bộ để lừa đảo nhằm trục lợi cá nhân. Đề nghị người dân, doanh nghiệp thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những website, fanpage giả mạo và người không quen biết trên không gian mạng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các hành vi giả mạo website, fanpage.

Trước đó, Bộ Tài chính thường xuyên phát đi cảnh báo về các hành vi giả mạo, lừa đảo bằng danh nghĩa Bộ trên không gian mạng.

Ngày 31/3, Bộ Tài chính đã cảnh báo về trang Facebook có tên “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Sau đó, ngày 15/4, Bộ một lần nữa cảnh báo người dân, doanh nghiệp về việc bị giả mạo các văn bản để lừa đảo "thu hồi tiền" cho các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Ngày 30/5, Bộ Tài chính tiếp tục thông báo về việc bị giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, giả mạo website, fanpage để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua các trang giả mạo này.

Ngày 4/7, Bộ Tài chính cảnh báo người dân, doanh nghiệp về việc bị giả mạo Cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin sai lệch nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiện tại Bộ Tài chính sử dụng duy nhất Cổng thông tin điện tử (có tên miền: https://www.mof.gov.vn) cung cấp thông tin hoạt động của ngành Tài chính đến người dân và doanh nghiệp.