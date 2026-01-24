Trần Tiến: 'Tôi đang còn tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu'

Tại buổi ra mắt sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện”, nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ lòng biết ơn với khán giả và cho biết bản thân vẫn muốn sáng tác thêm 100 năm nữa.

Nhạc sĩ Trần Tiến cho biết ông day dứt vì không thể tri ân tấm lòng của khán giả. Ảnh: Khánh Linh.

Cuối năm 2025, nhạc sĩ Trần Tiến được mời tham gia đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời. Theo giới thiệu của ban tổ chức, chương trình mong muốn tôn vinh bốn nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

Tuy nhiên, đến 21 giờ 30 phút, muộn hơn một tiếng so với lịch công bố, ban tổ chức bất ngờ thông báo hủy đêm nhạc vì nhà sản xuất vi phạm hợp đồng, vướng vào lùm xùm tác quyền. Nhiều người đã bắt gặp nhạc sĩ Trần Tiến rơi nước mắt tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình.

Hôm 23/1 tại buổi ra mắt sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện ở TP.HCM, ông lên tiếng về sự việc này.

Những câu chuyện ‘bên lề’ của nghệ sĩ du ca

Chia sẻ về vấn đề này, nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ sự tiếc nuối cho công sức và tâm huyết mà các nghệ sĩ dành cho chương trình. Ông cho biết mọi người đã tập luyện chăm chỉ để có thể mang màn trình diễn tốt nhất đến với khán giả.

Điều khiến nhạc sĩ day dứt là không thể tri ân tấm lòng của khán giả. “Tôi biết có những người cùng thế hệ với tôi chống gậy đi xem, bỏ rất nhiều tiền ra mua vé chỉ để gặp tôi, nghe tôi hát, nói chuyện. Họ đi từ những nơi xa xôi. Đó là điều tôi buồn nhất”, ông tâm sự.

Nội dung chương trình Về đây bốn cánh chim trời giới thiệu những tác phẩm của 4 nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến. Ngoài đời, Trần Tiến và Trịnh Công Sơn có mối quan hệ thân thiết như anh em.

Nếu Trịnh Công Sơn nổi tiếng với những bản nhạc tình sâu lắng, Trần Tiến được mến mộ vì những bài hát du ca hóm hỉnh, vui tươi. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến như Mặt trời bé con, Lá diêu bông, Tóc gió thôi bay, Mẹ tôi… Dù vậy, các sáng tác của Trần Tiến không ít lần bị hát sai lời trên sân khấu.

Nhạc sĩ Trần Tiến hát tặng khán giả tại buổi giao lưu. Ảnh: Khánh Linh.

Một trong những sự cố đáng chú ý từng xảy ra vào tháng 10/2013, khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình diễn Chiếc vòng cầu hôn trong chương trình Bài hát yêu thích. Ở tiết mục song ca cùng nhạc sĩ Trần Tiến, Đàm Vĩnh Hưng đã hát sai nhiều ca từ so với bản gốc. Cụ thể, câu “chiếc vòng tay cầu hôn” bị đổi thành “đôi vòng tay cầu hôn”, “người lính yên nằm” thành “người lính yên ngồi”, “lung linh chiếc vòng tay cầu hôn” thành “rung rinh đôi vòng tay cầu hôn”…

Sau chương trình, nam ca sĩ đã chủ động liên lạc và gửi lời xin lỗi tới Trần Tiến. Nhạc sĩ chia sẻ ông ghi nhận sự cầu thị này và cho rằng việc hát sai là điều cần rút kinh nghiệm. “Đàm Vĩnh Hưng yêu mình nên mới hát. Chuyện Đàm Vĩnh Hưng hát sai lời tôi cũng có một phần lỗi vì từ trước tới nay, tôi không cung cấp văn bản chính xác cho các bài hát”, nhạc sĩ bày tỏ tại sự kiện.

Ông kể thêm nhiều giọng ca nổi tiếng khác như Tùng Dương, Uyên Linh, Lê Minh Sơn, thậm chí là Hà Trần - cháu gái của nhạc sĩ - cũng từng hát sai lời các sáng tác của mình. Đây là một trong những lý do khiến ông muốn xuất bản tác phẩm Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện.

‘Tôi sẽ viết thêm 100 năm nữa’

Trần Tiến - Người hát thơ mình là chân dung tinh thần toàn vẹn nhất từ trước đến nay về người nghệ sĩ du ca sinh năm 1947. Tác phẩm dài 500 trang, bao gồm tuyển tập âm nhạc, tản văn, lời ca và hình ảnh, hệ thống lại thế giới sáng tác của nhạc sĩ.

Trần Tiến cho biết bản thân rất hạnh phúc vì có dịp chia sẻ với khán giả những bản nhạc thật, những tư liệu chính thức của mình. “Tôi muốn tặng những người yêu mình những bài hát họ chưa nghe bao giờ. Trong đây có khoảng 70 tác phẩm tôi chưa từng công bố, chỉ sợ lỡ trời bảo tôi đi thì phải mang cho giun dế nghe”, nhạc sĩ chia sẻ.

Theo Trần Tiến, ông đưa vào cuốn sách 108 ca khúc tượng trưng cho 108 vì tinh tú, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Các tác phẩm trải dài nhiều giai đoạn khác nhau, từ thời chiến tranh, bao cấp đến đời sống đương đại. Mỗi bài hát đều có một câu chuyện riêng do chính nhạc sĩ kể lại.

Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện là chân dung tinh thần toàn vẹn nhất từ trước đến nay của nhạc sĩ. Ảnh: Đông A.

Bên cạnh tuyển tập âm nhạc, cuốn sách còn mở ra bức chân dung tự họa nội tâm của nhạc sĩ. Qua từng trang sách, ký ức về Hà Nội xưa, hình bóng người Mẹ, những ngày rong ruổi cùng nhóm Du ca đồng nội và biết bao thăng trầm đời nghệ sĩ dần hiện lên.

Đan cài giữa những dòng văn ngang tàng, đầy cảm xúc của Trần Tiến là những tranh vẽ, ảnh chụp các sự kiện, đồ vật, con người từng đi qua cuộc đời nhạc sĩ, tái hiện chân dung tinh thần ông một cách trọn vẹn nhất.

Ở độ tuổi 80, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ niềm vui của ông là được làm điều tốt đẹp cho người khác. Với người nghệ sĩ du ca ấy, chừng nào khán giả còn cần đến mình, ông sẵn sàng mang trọn con người ra để cống hiến. “Đây chưa phải cuốn sách tổng kết cuộc đời Trần Tiến đâu. Tôi đang còn tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu mà. Tôi vẫn làm, vẫn viết và sẽ viết thêm 100 năm nữa”, nhạc sĩ Trần Tiến khẳng định.