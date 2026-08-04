Trận thua Việt Nam chưa khiến HLV Indonesia mất ghế

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir khẳng định chưa mất niềm tin vào HLV John Herdman, dù Indonesia vừa nhận thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir vẫn đặt niềm tin vào HLV John Herdman sau trận thua Việt Nam.

Trận thua đậm trên sân Pakansari tối 3/8 khiến Indonesia chịu nhiều sức ép, song Liên đoàn Bóng đá nước này chưa có ý định thay đổi vị trí HLV trưởng. Sau trận, ông Erick Thohir cho rằng chiến lược gia John Herdman cần thêm thời gian để hoàn thiện đội hình và giúp các cầu thủ thích nghi với phương pháp mới.

“Tôi vẫn tin tưởng HLV John Herdman. Đội tuyển cần thời gian để thích nghi bởi phong cách thi đấu hiện tại có nhiều khác biệt”, ông Erick Thohir chia sẻ.

Người đứng đầu LĐBĐ Indonesia (PSSI) cũng thừa nhận tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn, thi đấu gắn kết và tận dụng cơ hội hiệu quả. Đội khách ghi hai bàn chỉ trong 15 phút đầu nhờ các pha lập công của Văn Vĩ và Hai Long, trước khi Xuân Son ấn định chiến thắng 3-0 trong hiệp hai.

Thất bại trước Việt Nam chấm dứt chuỗi hai trận toàn thắng của Indonesia tại bảng A. Trước đó, đội bóng xứ vạn đảo lần lượt vượt qua Campuchia và Timor Leste.

Indonesia vẫn còn cơ hội tự quyết vé vào bán kết, nhưng phải giành kết quả thuận lợi trước Singapore ở lượt cuối. Theo ông Erick Thohir, đây là trận đấu mang ý nghĩa then chốt với thầy trò Herdman.

Một chiến thắng sẽ giúp Indonesia chắc suất đi tiếp. Trong trường hợp mất điểm, họ có thể phải phụ thuộc vào hiệu số bàn thắng bại và kết quả của những trận đấu còn lại.

HLV Herdman vẫn phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề bộc lộ trong trận gặp Việt Nam.

PSSI vì thế chưa đánh giá Herdman chỉ qua một thất bại. Chủ tịch Erick Thohir muốn HLV người Canada tiếp tục làm việc, đồng thời chờ đợi phản ứng tích cực từ đội tuyển ở trận kế tiếp.

Dù tiếp tục nhận được sự ủng hộ, HLV Herdman vẫn phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề bộc lộ trong trận gặp Việt Nam.

Indonesia nhập cuộc thiếu tập trung, để đối thủ thoải mái triển khai bóng và liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Hai bàn thua sớm khiến đội chủ nhà rơi vào thế bị động, trong khi hàng công không tạo được sức ép đủ lớn để thay đổi cục diện.

Những điều chỉnh trong hiệp hai cũng không giúp Indonesia cải thiện đáng kể lối chơi. Đội bóng của Herdman kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng phối hợp chậm, thiếu chuyển động và phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của một vài cá nhân.

Sự ủng hộ từ PSSI giúp Herdman có thêm thời gian, nhưng áp lực chưa hề giảm. Trận gặp Singapore sẽ là phép thử quan trọng, không chỉ quyết định tấm vé vào bán kết mà còn cho thấy Indonesia có thực sự tiến bộ dưới thời nhà cầm quân người Canada hay không.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.

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