Trấn Thành, Hòa Minzy vỡ òa sung sướng vì U23 Việt Nam

Các nghệ sĩ hồi hộp theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc, vỡ òa hạnh phúc khi chúng ta giành chiến thắng.

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026. Các cầu thủ nước ta thi đấu với tinh thần tự tin, quyết liệt trong suốt 120 phút và cuối cùng thắng lợi trên chấm luân lưu với tỷ số 7-6.

Trên khắp nền tảng mạng xã hội, nhiều sao Việt theo dõi sát sao trận đấu, liên tục cập nhật tỷ số, giành lời động viên, khen ngợi cho các tuyển thủ U23 Việt Nam. Nhiều người chia sẻ hồi hộp nín thở theo dõi và vỡ òa sung sướng khi tiếng còi hết trận vang lên. MC Thành Trung xúc động bày tỏ: "Hơn cả 1 bộ phim hành động. Một cái kết ngọt ngào cho hành trình phi thường này, có bài học và chiến thắng".

Trấn Thành có chia sẻ gây chú ý khi nhắc tới vợ một cách dí dỏm: "Xin lỗi vợ yêu, nhưng Việt Nam thắng Hàn Quốc rồi. Việt Nam vô địch. Một trận đấu quá xúc động!!!". Hari Won cũng bày tỏ: "Kịch tính. Chúc mừng Việt Nam".

Diễn viên Thu Trang viết: "Chúc mừng các em. Chúc mừng chúng ta. Việt Nam mãi đỉnh". Minh Quân cho biết rất hồi hộp khi theo dõi một trận đấu căng thẳng: "Việt Nam thắng rồi. Rớt nước mắt và muốn truỵ tim mất thôi! Tim tôi đập liên hồi".

Khánh Vân dành lời khen: "Các em đội tuyển U23 Việt Nam quá xuất sắc. Quá hồi hộp nhưng kết quả thật sự hạnh phúc". Là khán giả xem trận đấu từ những phút đầu, Lê Thúy chia sẻ: "Một cảm giác hồi hộp, lo sợ, đau tim và rồi vỡ oà trong sung sướng".

MC Thảo Vân cũng xúc động: "Phải thế chứ!!!! Chúc mừng U23 của chúng ta, các em thật kiên cường!". Đan Lê chia sẻ: "Giỏi quá! Các em U23 giỏi quá!! Chiến đấu đến giây phút cuối cùng không nao núng".

Trên trang cá nhân với hơn 3 triệu lượt theo dõi, ca sĩ Hòa Minzy không giấu được niềm vui mừng: "Thắng rồi. Cảm ơn các chiến binh, quá cảm xúc". Ở những trận đấu trước, nữ ca sĩ cũng là khán giả trung thành của đội tuyển, thường xuyên cập nhật diễn biến, kết quả.