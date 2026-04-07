Trần Nghiên Hy gặp nguy

Trần Nghiên Hy bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích vì từng quảng cáo cho một thương hiệu thực phẩm chức năng làm giả nguồn gốc.

China Times đưa tin Trần Nghiên Hy gần đây chuyển hướng sự nghiệp sang Trung Quốc đại lục. Cô không chỉ đóng phim và tham gia các chương trình giải trí, mà còn bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, gần đây cô vướng vào một vụ bê bối. Cụ thể, thương hiệu Youthit bị truyền thông Trung Quốc phanh phui là làm giả nguồn gốc. Trần Nghiên Hy là một trong số nghệ sĩ từng quảng cáo cho thương hiệu này.

Công ty quản lý của Trần Nghiên Hy đã lập tức đưa ra lời xin lỗi để xoa dịu dư luận và công bố kế hoạch bồi thường, nhưng ngày 6/4, Nhân dân Nhật báo (People's Daily) tiếp tục có bài viết lên án nữ diễn viên này. Nội dung bài viết có đoạn: "Cô ấy không chỉ phản bội lòng tin của công chúng mà còn trở thành đồng phạm của những thương nhân vô lương tâm tìm kiếm lợi nhuận bất chính, do đó đã vượt qua ranh giới đỏ của pháp luật".

Trần Nghiên Hy vướng sóng gió vì quảng cáo sản phẩm không đúng nguồn gốc. Ảnh: Sohu.

Bài viết trước tiên chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng của các thương hiệu: "Những hành vi gian lận như vậy không chỉ làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự thị trường và xâm phạm quyền được biết, quyền lựa chọn, quyền được bảo vệ sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng, mà còn làm xói mòn uy tín của ngành".

Bài viết cũng lưu ý thêm một số thương hiệu sử dụng "nhãn hiệu nước ngoài" để thu hút khách hàng, tạo ra định kiến ​​trong nhận thức của một số người tiêu dùng rằng “sản phẩm nhập khẩu tốt hơn sản phẩm trong nước”.

Nhân dân Nhật báo viết: “Quan niệm lỗi thời này của người tiêu dùng cần được thay đổi. Đáng báo động hơn là một số doanh nghiệp không tập trung vào chất lượng sản phẩm mà thay vào đó lại chú trọng vào việc làm giả nguồn gốc xuất xứ, mua các giải thưởng quốc tế giả mạo và thuê những người được gọi là ‘chuyên gia’ để quảng bá sản phẩm của họ, sử dụng ‘vỏ bọc nước ngoài’ để lợi dụng người tiêu dùng".

Tiếp đó, tờ báo nhấn mạnh vì người nổi tiếng có lượng theo dõi và sức ảnh hưởng lớn, nên người dân khi mua hàng chủ yếu dựa trên sự tin tưởng họ dành cho nghệ sĩ. Thế nhưng, nhiều ngôi sao đã bỏ qua việc kiểm tra các thông tin quan trọng như chứng nhận sản phẩm, tính xác thực nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Hoặc, họ kiểm tra qua loa, thậm chí cố tình làm ngơ. Điều này đã phản bội nghiêm trọng lòng tin của công chúng.

"Trong thời đại tiêu dùng trực tuyến, những người bán hàng trung thực sẽ nhanh chóng được biết đến. Còn những người chỉ vì lợi nhuận và thiếu trách nhiệm sẽ không thể trốn tránh những đánh giá tiêu cực", Nhân dân Nhật báo chỉ ra. Bài báo kêu gọi các ngôi sao hãy trân trọng danh tiếng của mình, chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm khi quảng bá, tiến hành đánh giá kỹ lưỡng và tránh quảng bá các sản phẩm có vấn đề.

Những ngày qua, các sản phẩm của thương hiệu thực phẩm chức năng Youthit bị gỡ khỏi tất cả nền tảng trực tuyến. Thương hiệu này bị đài CCTV (Trung Quốc) vạch trần là có trụ sở, đóng gói tại Trung Quốc nhưng được giới thiệu như hàng nhập khẩu từ Australia. Sau đó, Lý Nhược Đồng, Minh Đạo, Trần Nghiên Hy, Tăng Thuấn Hy và Trương Tiểu Huệ lên tiếng xin lỗi vì từng quảng cáo thương hiệu này.