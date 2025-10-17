Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trăn 'khủng' bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư ở Đà Nẵng

  • Thứ sáu, 17/10/2025 14:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 17/10, UBND phường Sơn Trà TP Đà Nẵng cho biết: Lực lượng chức năng của phường đã bàn giao một cá thể trăn đất nặng 15kg cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc và thả về tự nhiên.

Trước đó, lúc 16h ngày 16/10, Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một cá thể trăn đất nặng tại khu dân cư Thành Vinh (số 48 Suối Đá 3) gần khu vực bán đảo Sơn Trà.

Tran khung quy hiem anh 1

Cá thể trăn nặng 15 kg bất ngờ xuất hiện ở khu dân cư Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy quân sự phường đã phân công lực lượng dân quân phối hợp với người dân tiến hành bắt giữ an toàn cá thể trăn và đưa cá thể trăn về trụ sở để chăm sóc tạm thời.

Qua cân, đo cá thể trăn này nặng khoảng 15 kg, dài khoảng 3 m.

Tran khung quy hiem anh 2

Bàn giao cá thể trăn cho lực lượng Kiểm lâm chăm sóc và thả về tự nhiên.

Đến sáng ngày 17/10 Ban chỉ huy quân sự phường đã bàn giao cá thể trăn đất nói trên cho Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12 để tiến hành thả về môi trường tự nhiên, bảo đảm đúng quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Thấy con vật lạ trong vườn, không ngờ là loài trong Sách Đỏ

Một con gà lôi quý hiếm được phát hiện đậu trên cành cây trong vườn nhà dân ở .. Sau khi bắt lại, người dân đã trình báo chính quyền địa phương và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

22 giờ trước

Kỳ đà quý hiếm xuất hiện trong vườn nhà dân ở Đồng Tháp

Trong lúc làm vườn, người dân ở Đồng Tháp phát hiện con kỳ đà bò vào khu vực nhà mình. Nhận thấy đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông đã nhốt và thông báo cơ quan chức năng.

30:1826 hôm qua

Người dân giao nộp 2 cá thể chim trời quý hiếm cho kiểm lâm Quảng Trị

Hai cá thể chim niệc nâu - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB vừa được một người dân ở xã Kim Ngân (Quảng Trị) tự nguyện bàn giao cho cơ quan kiểm lâm.

16:55 12/10/2025

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

Nguyễn Thành/Tiền Phong

    Ong Nguyen Van Phuong lam Bi thu Tinh uy Quang Tri hinh anh

    Ông Nguyễn Văn Phương làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

    47 phút trước 15:40 17/10/2025

    0

    Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

