Trăn 'khủng' bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư ở Đà Nẵng

Ngày 17/10, UBND phường Sơn Trà TP Đà Nẵng cho biết: Lực lượng chức năng của phường đã bàn giao một cá thể trăn đất nặng 15kg cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc và thả về tự nhiên.

Trước đó, lúc 16h ngày 16/10, Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một cá thể trăn đất nặng tại khu dân cư Thành Vinh (số 48 Suối Đá 3) gần khu vực bán đảo Sơn Trà.

Cá thể trăn nặng 15 kg bất ngờ xuất hiện ở khu dân cư Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy quân sự phường đã phân công lực lượng dân quân phối hợp với người dân tiến hành bắt giữ an toàn cá thể trăn và đưa cá thể trăn về trụ sở để chăm sóc tạm thời.

Qua cân, đo cá thể trăn này nặng khoảng 15 kg, dài khoảng 3 m.

Bàn giao cá thể trăn cho lực lượng Kiểm lâm chăm sóc và thả về tự nhiên.

Đến sáng ngày 17/10 Ban chỉ huy quân sự phường đã bàn giao cá thể trăn đất nói trên cho Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12 để tiến hành thả về môi trường tự nhiên, bảo đảm đúng quy định về bảo vệ động vật hoang dã.