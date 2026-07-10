Trăn khoảng 30 kg bò vào vườn nhà dân ở Phú Thọ

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Lực lượng chức năng kiểm tra, tiếp nhận trăn đất từ người dân.
Ngày 10/7, UBND xã Nhân Nghĩa cho biết, chiều 9/7, địa phương, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn và Công an xã tiếp nhận tin báo của ông Bùi Xuân Trường (trú tại xóm Mới Nang, xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) về việc phát hiện cá thể trăn đất đi lạc vào khuôn viên vườn nhà.
Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo phòng chức năng, Công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn tổ chức xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, không có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận là chủ sở hữu của cá thể trăn.
Vì vậy, UBND xã đã tiếp nhận cá thể trăn để chăm sóc và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.
Theo UBND xã Nhân Nghĩa, căn cứ danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, cá thể trăn được xác định là trăn đất, nặng khoảng 30kg và có sức khỏe tốt.
Cá thể trăn có tên khoa học Python bivittatus, thuộc Nhóm IIB, động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm.
Hiện UBND xã Nhân Nghĩa cùng các cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục theo quy định để thả cá thể trăn về rừng.
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