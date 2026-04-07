Trăn bạch tạng quý hiếm xuất hiện ở Đồng Tháp

  • Thứ ba, 7/4/2026 17:00 (GMT+7)
Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu - Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể trăn bạch tạng từ UBND xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Mới đây, người dân phát hiện cá thể trăn bạch tạng tại khu vực giáp ranh Ấp 1 và Ấp 3, xã Chợ Gạo. Trăn có chiều dài hơn 3 m, nặng khoảng 25 kg. Nhận thấy đây là loại động vật quý hiếm nên chủ động báo chính quyền địa phương bàn giao cho Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp và Trại rắn Đồng Tâm bảo tồn, nghiên cứu khoa học.

Tran bach tang quy hiem anh 1

Trăn bạch do người dân xã Chợ Gạo phát hiện.

Trăn bạch tạng là một đột biến di truyền khiến cơ thể không sản xuất melanin, thường có màu trắng, vàng hoặc kem, hoa văn nhạt (vàng/cam); mắt đỏ hoặc hồng thuộc dạng hiếm.

Việc người dân phát hiện và chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng các loài động vật quý hiếm cho thấy tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chu Trinh/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

