Phát hiện con trăn dài 2 mét gần bến tàu du lịch Nha Trang

  • Thứ bảy, 18/10/2025 12:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Con trăn dài khoảng 2 mét, nặng 5 kg, được các tài xế phát hiện nằm trên cây gần bến tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 17/10, lãnh đạo Bến tàu du lịch Nha Trang (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) cho biết vào khoảng 12h cùng ngày, một số tài xế chuyên chở khách du lịch phát hiện một con trăn nằm trên cây ngoài vỉa hè, sát khu vực bãi xe của bến tàu.

Con trăn dài 2m được người dân đưa xuống đất.

Con trăn này dài khoảng 2 m, nặng 5 kg. Ngay sau khi phát hiện, lãnh đạo bến tàu đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh để báo tin. Đại diện Hạt Kiểm lâm cho biết, theo Thông tư số 27 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm và việc thực thi Công ước CITES, khi tổ chức hoặc cá nhân phát hiện động vật nguy cấp, quý, hiếm bị lạc, cần thông báo ngay cho UBND cấp xã để kịp thời tiếp nhận và xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND cấp xã sẽ xác minh và tổ chức thả động vật về môi trường tự nhiên nếu đủ điều kiện, hoặc chuyển giao cho cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học để cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng phục vụ mục đích bảo tồn.

Nhưng sau đó, phía bến tàu nhận được câu trả lời từ lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang rằng, phường không có chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, một nhóm người dân sống gần khu vực đã dùng gậy và thòng lọng bắt con trăn rồi mang đi.

Phùng Quang/Tiền Phong

