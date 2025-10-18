Trần Gia Bảo, đừng tin mình là 'top 60 thế giới'

Việc được tờ Guardian (Anh) vinh danh là một trong 60 tài năng trẻ xuất sắc thế giới năm 2025 là điều hiếm có với một cầu thủ Việt Nam.

Trần Gia Bảo có tên trong top 60 cầu thủ "Next Gen" của Guardian.

Nhưng với Trần Gia Bảo, niềm tự hào ấy cần được giữ ở mức tỉnh táo. Bởi lời khen nếu không được đặt đúng chỗ, sẽ trở thành liều thuốc ảo đánh cắp cả một tương lai.

Trong lần đầu tiên hiện hữu ở V.League 2024/25, Trần Gia Bảo gây chú ý bằng bàn thắng ngay ở vòng 1-0 vào lưới Quảng Nam. Tuy nhiên, chân sút này sau đó không được BHL HAGL sử dụng nhiều.

Họ hiểu ở tuổi 16, Trần Gia Bảo vẫn chưa đủ tầm để có thể đảm đương được nhiệm vụ của một chân sút ở giải đấu khốc liệt như V.League. Bàn thắng ấy không được đánh giá có giá trị cao bởi nó diễn ra ở phút bù giờ khi đối thủ đã buông xuôi, không thể lật ngược thế cờ bởi bị dẫn đến 3 bàn.

Ở cúp Quốc gia 2025/26, Trần Gia Bảo có 1 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa. Còn ở V.League 2025/26, chân sút trẻ này ít được ra sân dù HAGL đang rất cần tiền đạo giỏi.

Cụ thể, cầu thủ sinh năm 2008 thi đấu 3 trận nhưng nhưng chỉ vào sân từ ghế dự bị, chủ yếu từ giữa hiệp 2 trở đi với tổng cộng 51 phút nếu tính theo phút chính thức. Đến thời điểm này, HAGL chỉ mới có 1 bàn thắng và nó cũng không thuộc về Trần Gia Bảo.

Với những con số thống kê ấy thì việc tờ báo Guardian của Anh bình chọn Trần Gia Bảo là 1 trong 60 tài năng của bóng đá thể giới đã để lại vết gợn lớn. Các chuyên gia, phóng viên của tờ báo này có thể theo dõi sát hành trình của chân sút trẻ HAGL nhưng rất khó để bao quát hàng trăm cầu thủ trẻ cùng độ tuổi để đưa ra phép so sánh chính xác.

Thế nên, đó có thể là sự lựa chọn mang tính chủ quan, cảm tính và ngẫu hứng khi chứng kiến một pha đi bóng, kỹ năng làm bàn trong 2 bàn thắng vừa qua của Trần Gia Bảo. Cũng không loại trừ nguy cơ … chọn đại bởi… bí.

Thực tế, chân sút của HAGL chưa tài năng đến độ vượt mặt hàng trăm nghìn cầu thủ cùng trang lứa, nhất là ở những cường quốc bóng đá như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Brazil, Argentina… để nằm trong top 60 tài năng trẻ của thế giới.

Phan Thanh Hậu từng được báo Anh gọi tên trong top cầu thủ trẻ xuất sắc.

Thế nên, thông tin này có thể là con dao 2 lưỡi, có thể là động lực để Trần Gia Bảo nỗ lực để hoàn thiện bản thân nhưng cũng không loại trừ nguy cơ sẽ làm hại một cầu thủ triển vọng của bóng đá Việt Nam nếu xem lời khen ngợi ấy là đôi cánh để bay cao, rồi … cuốn theo chiều gió. Cách tốt nhất với chàng trai trẻ này là đừng tin vào cuộc bình chọn ấy.

Cần biết, đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ Việt Nam được tờ Guardian của Anh chắp cánh cho bay cao lên hàng ngũ tốp đầu của thế giới. Phan Thanh Hậu từng trở thành “nạn nhân” khi thậm chí còn nằm trong top 40 thế giới tài năng trẻ do tờ báo này bình chọn. Trải qua hành trình 10 năm sau đó, tiền vệ của học viện HAGL Arsenal JMG không ghi được dấu ấn nào đáng kể như ca ngợi và phải lưu lạc ở nhiều đội khác nhau, kể cả hạng Nhất, và hiện, đang khoác áo Becamex TP.HCM.

Trần Gia Bảo là cầu thủ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, việc bình chọn chân sút của HAGL là top 60 tài năng trẻ của thế giới là khó có thể tin tưởng nổi. Hơn hết, hình ảnh của cầu thủ đàn anh Phan Thanh Hậu là minh chứng sống động để Trần Gia Bảo tự răn mình, không bị sa đà vào giá trị ảo bởi một cuộc bình chọn mơ hồ.