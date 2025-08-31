Trận cầu điên rồ của PSG

Vòng 3 Ligue 1 diễn ra vào rạng sáng 31/8, CĐV chứng kiến kịch bản không tưởng khi PSG đánh bại chủ nhà Toulouse 6-3, trong đó Joao Neves góp đến 3 siêu phẩm.

Trên sân Toulouse, PSG khởi đầu đầy ấn tượng khi trút đến 4 bàn thắng vào lưới chủ nhà chỉ trong 31 phút. Joao Neves mở tỷ số bằng một cú ngả người móc bóng đẹp mắt ở phút thứ 7, trước khi Bradley Barcola nhân đôi cách biệt chỉ 2 phút sau.

2 siêu phẩm của Joao Neves.

Chưa dừng lại ở đó, Neves tiếp tục trừng phạt hàng thủ Toulouse bằng một pha "ngả bàn đèn" thứ 2 để nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 15. Đến phút 31, tỷ số là 4-0 cho nhà đương kim vô địch, sau khoảnh khắc tỏa sáng của Ousmane Dembele.

Toulouse nỗ lực vùng lên và được tưởng thưởng bằng bàn thắng rút ngắn của Charlie Cresswell. Tuy nhiên, hy vọng của chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt khi chính Cresswell sút hỏng phạt đền trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, PSG vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Mặc dù Dembele ghi bàn thứ 5 từ chấm phạt đền rồi rời sân vì chấn thương gân kheo, Neves vẫn khép lại màn trình diễn chói sáng của đội bóng thủ đô bằng siêu phẩm thứ 3, lần này là một cú sút xa thành bàn. Những nỗ lực muộn màng của Yann Gboho và Alexis Vossah chỉ mang lại thêm hai bàn danh dự cho Toulouse.

Đây là lần thứ 22 PSG đánh bại Toulouse trong 27 lần chạm trán gần nhất tại Ligue 1. Với phong độ hủy diệt, đội bóng thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế số một ở đấu trường quốc nội.