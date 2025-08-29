Luis Enrique 'thoát hiểm' ngoạn mục

FIFA chính thức khép lại vụ việc liên quan đến Luis Enrique trong trận chung kết Club World Cup 2025, khi HLV của PSG tát tiền đạo Joao Pedro (Chelsea).

Bất chấp hành vi gây tranh cãi, chiến lược gia người Asturias sẽ không phải nhận bất kỳ án phạt nào.

Theo thông tin từ Tây Ban Nha, Ủy ban Kỷ luật FIFA mở hồ sơ điều tra sau khi Enrique có hành động bột phát ở cuối trận chung kết, nhưng cuối cùng lại không chuyển vụ việc tới UEFA hay Ligue 1. Điều này đồng nghĩa toàn bộ sự cố gây chấn động truyền thông thế giới sẽ trôi qua mà không để lại hệ quả nào.

Sự tương phản càng trở nên rõ rệt nếu so với trường hợp Joao Neves. Tiền vệ trẻ bị truất quyền thi đấu ngay trong trận vì kéo tóc Marc Cucurella, sau đó phải nhận án treo giò hai trận - lỡ Siêu cúp châu Âu và vòng mở màn Ligue 1. Trong khi đó, Luis Enrique - người từng đối diện nguy cơ bị cấm thi đấu hai trận và phạt tài chính vì “hành vi phi thể thao trên sân” - lại được bỏ qua.

Enrique công khai bày tỏ sự hối tiếc trong buổi họp báo sau trận, còn PSG cũng không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ FIFA. CLB thành Paris coi đây chỉ là khoảnh khắc nóng nảy trong bối cảnh căng thẳng, và đã nhanh chóng gác lại để tập trung cho mục tiêu chuyên môn.

Luis Enrique coi như đã thoát hiểm ngoạn mục.

Giới quan sát nhận định FIFA dường như muốn “đóng hồ sơ” để tránh kéo dài tranh cãi. Sự việc không được đưa vào quy trình kỷ luật chính thức, đồng nghĩa Enrique không cần phải giải trình và cũng không có bất kỳ án phạt nào được đưa ra.

Với quyết định này, Luis Enrique coi như đã thoát hiểm ngoạn mục. Vụ việc giờ chỉ còn là một chương khép lại tại Paris, nơi PSG đang hướng tới một mùa giải châu Âu hứa hẹn nhiều tham vọng hơn là những ồn ào bên lề.