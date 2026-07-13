Cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại World Cup 2026 ghi dấu ấn khi quy tụ hàng loạt tên tuổi đắt giá của bóng đá thế giới.

Tây Ban Nha - Pháp là trận bán kết đắt giá nhất lịch sử World Cup.

Theo định giá hiện tại của Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của hai đội lên tới 2,74 tỷ euro, vượt xa mọi trận đấu từng diễn ra trong lịch sử các kỳ World Cup.

Trong đó, tuyển Pháp chiếm ưu thế với đội hình trị giá khoảng 1,52 tỷ euro, nhiều hơn gần 300 triệu euro so với con số 1,22 tỷ euro của Tây Ban Nha. Đây cũng là cuộc chạm trán quy tụ 4 trong số 5 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất giải đấu.

Lamine Yamal, ngôi sao chủ lực của Tây Ban Nha, có cùng mức định giá 200 triệu euro với Erling Haaland (Na Uy). Đây cũng là hai cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất tại World Cup 2026.

Yamal là ngôi sao đắt giá nhất bán kết Pháp - Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Ngay phía sau là Kylian Mbappe của tuyển Pháp (180 triệu euro), trong khi Michael Olise (Pháp) và Pedri (Tây Ban Nha) đều được định giá 150 triệu euro.

Đáng chú ý, trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha có tới 7 cầu thủ được định giá từ 100 triệu euro trở lên, cùng 22 cầu thủ sở hữu giá trị ít nhất 50 triệu euro. Trong đó, Pháp đóng góp 15 cái tên trong nhóm này, còn Tây Ban Nha có 7.

Nếu xét theo từng tuyến, Tây Ban Nha nhỉnh hơn ở vị trí thủ môn với tổng giá trị 97 triệu euro, vượt mức 57 triệu euro của ba thủ thành tuyển Pháp. "La Roja" cũng sở hữu hàng tiền vệ được định giá 420 triệu euro, cao hơn con số 312 triệu euro của đối thủ.

Tuy nhiên, Pháp lại vượt trội ở hai khu vực còn lại. Hàng phòng ngự của "Les Bleus" được định giá 404 triệu euro, trong khi Tây Ban Nha chỉ đạt 288 triệu euro. Khoảng cách lớn nhất xuất hiện trên hàng công, nơi Mbappe cùng các đồng đội tạo nên tuyến tấn công trị giá tới 750 triệu euro.

Sự chênh lệch ở hàng công chính là yếu tố giúp đội tuyển Pháp tạo ra khoảng cách gần 300 triệu euro so với đối thủ, biến màn so tài giữa hai ông lớn châu Âu trở thành trận bán kết có tổng giá trị đội hình cao nhất trong lịch sử World Cup.

Highlights Pháp 2-0 Morocco Rạng sáng 10/7, Pháp nhẹ nhàng đánh bại Morocco 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.