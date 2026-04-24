'Trạm khám sức khỏe mini' khiến người dân TP.HCM bất ngờ

Ngày 24/4, Trạm Công dân số được khánh thành tại phường Gò Vấp, TP.HCM . Mô hình do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM triển khai. Người dân lần đầu tiếp cận mô hình kiosk đa tiện ích ngay tại khu dân cư. Các dịch vụ công và chăm sóc sức khỏe được đưa đến tận nơi ở. Không khí trải nghiệm diễn ra sôi nổi ngay từ sáng.

Khu “ATM sức khỏe” trở thành điểm thu hút chính tại trạm. Người dân đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, mỡ máu bằng thiết bị ứng dụng AI. Kết quả hiển thị nhanh, trực quan ngay trên màn hình. Việc kiểm tra sức khỏe trở nên đơn giản, thuận tiện hơn. Người dân đăng nhập bằng VNeID để truy cập các dịch vụ tại trạm. Hệ thống cho phép đo chỉ số sinh tồn và tư vấn với bác sĩ. Có thể đăng ký khám bệnh, tiêm chủng, xét nghiệm ngay tại chỗ. Thậm chí đặt mua thuốc và giao hàng nhanh.

Người dân đứng vào thiết bị đo chiều cao tại trạm công dân số. Chỉ vài giây, kết quả được hiển thị rõ ràng trên màn hình. Các bước thực hiện đơn giản, có hướng dẫn cụ thể. Việc kiểm tra chỉ số cơ thể trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Bên cạnh y tế, trạm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính công. Người dân có thể nộp hồ sơ, tra cứu và nhận kết quả trực tuyến. Quy trình số hóa giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Tính minh bạch và hiệu quả cũng được nâng cao.

Đây là một trong 4 trạm công dân số được triển khai trong quý I. TP.HCM đặt mục tiêu mở rộng lên 100 trạm trong thời gian tới. Các khu vực đông dân cư sẽ được ưu tiên triển khai. Mô hình đang từng bước được nhân rộng.

Ông Nguyễn Đình Thắng (75 tuổi, ngụ Gò Vấp) trực tiếp trải nghiệm các tiện ích. Ông cho biết thao tác tại trạm rất đơn giản, dễ dùng. Ngay cả người lớn tuổi cũng có thể tự thực hiện. Ông Thắng được đo các chỉ số sức khỏe cơ bản, kết quả cho thấy các chỉ số của ông ở mức bình thường. Ông dự định sẽ ghé trạm gần như mỗi ngày.

Đại tá Trần Hồng Phú, Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, nhấn mạnh mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Người dân được khuyến khích khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Tiến tới quản lý sức khỏe xuyên suốt vòng đời. Chuyển đổi số là nền tảng để thực hiện mục tiêu này. Phó Cục trưởng C06 nhấn mạnh thời gian tới, các đơn vị liên quan cần chú trọng vào công tác bảo mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối dữ liệu cá nhân của người dân.

Các tiện ích tài chính cũng được tích hợp tại trạm. Người dân có thể thanh toán điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội. Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng và nhận trợ cấp an sinh. Tất cả thực hiện trên cùng một hệ thống.

Ông Đỗ Đắc Xuyên (74 tuổi, ngụ đường Phan Văn Chi) cũng đến trải nghiệm ngay ngày khai trương. Ông kiểm tra sức khỏe và theo dõi các chỉ số hiển thị trên máy. Hệ thống giúp ông nắm rõ tình trạng cơ thể hiện tại. Từ đó điều chỉnh sinh hoạt phù hợp hơn.

Người dân kỳ vọng mô hình sẽ được triển khai rộng khắp khu dân cư. Không chỉ phục vụ dịch vụ công mà còn hỗ trợ đời sống hàng ngày. Từ y tế, tài chính đến mua sắm đều tích hợp tại một điểm. Trạm Công dân số đang dần trở thành tiện ích quen thuộc.

