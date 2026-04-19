Xuất hiện dấu hiệu này ở chân, cẩn thận mỡ máu cao bất thường

|
Tê bì, yếu chân, cảm giác bất thường: Theo Sohu, nếu bạn thường xuyên cảm thấy chân tê bì, yếu, có cảm giác nặng như mặc quần ướt hoặc như có kiến bò dưới da, đặc biệt rõ hơn sau khi ngồi lâu hoặc đứng lâu, đó có thể là dấu hiệu mỡ máu cao. Nguyên nhân là tình trạng rối loạn mỡ máu có thể khiến thành động mạch hình thành mảng xơ vữa, làm lòng mạch hẹp lại. Khi đó, lượng máu lưu thông xuống chi dưới giảm, khiến cơ và dây thần kinh không được cung cấp đủ oxy và dinh dưỡng, dẫn đến rối loạn cảm giác và vận động như tê, yếu. Ảnh: Shutterstock.
|
Đau cách hồi (đi được một đoạn là đau): Theo India Times, khi đi bộ một quãng ngắn, bạn có thể thấy bắp chân, đùi hoặc mông bị căng, đau, thậm chí co rút, buộc phải dừng lại nghỉ. Sau vài phút nghỉ ngơi, cơn đau giảm, nhưng nếu tiếp tục đi quãng đường tương tự thì cơn đau lại tái phát. Đây là biểu hiện điển hình của "đau cách hồi", thường gặp trong bệnh tắc nghẽn động mạch chi dưới. Lý do là khi vận động, cơ chân cần nhiều oxy hơn. Tuy nhiên, mạch máu bị hẹp do mảng xơ vữa khiến lượng máu không đủ cung cấp, dẫn đến thiếu oxy. Đồng thời, các chất chuyển hóa như axit lactic tích tụ gây đau. Khi nghỉ ngơi, nhu cầu oxy giảm nên triệu chứng tạm thời cải thiện. Ảnh: Freepik.
|
Da chân lạnh, đổi màu: Mỡ máu cao làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Nếu chân, đặc biệt là bàn chân, bị thiếu máu kéo dài, da sẽ trở nên lạnh hơn bình thường và có thể đổi màu. Khi nâng cao chân, do máu lưu thông kém, da có thể trở nên nhợt nhạt. Ngược lại, khi hạ chân xuống, máu tĩnh mạch ứ đọng khiến da chuyển sang màu đỏ tím, theo Sohu. Ảnh: Shutterstock.
|
Chuột rút chân, nặng hơn vào ban đêm: Chuột rút là hiện tượng thường gặp, nhưng nếu bạn bị co cứng cơ bắp chân vào ban đêm, đau nhiều đến mức ảnh hưởng giấc ngủ, và đã loại trừ nguyên nhân thiếu canxi, nên nghĩ đến khả năng mỡ máu cao. Điều này là do xơ vữa động mạch khiến cơ chân luôn trong tình trạng thiếu máu, thiếu oxy nhẹ ngay cả khi nghỉ ngơi. Ban đêm, nhịp tim chậm lại, lưu lượng máu giảm, tình trạng thiếu máu cơ càng rõ rệt hơn. Ngoài ra, rối loạn chuyển hóa cholesterol cũng có thể khiến chất này tích tụ trong cơ, kích thích co cơ. Ảnh: Shutterstock.
|
Phù chân, đặc biệt ở cổ chân: Nếu bạn nhận thấy cổ chân hoặc bàn chân bị sưng nhẹ, ấn vào thấy lõm và lâu hồi lại, nhất là vào cuối ngày, đây có thể là dấu hiệu tuần hoàn máu kém. Mỡ máu cao lâu ngày làm tổn thương thành mạch, khiến máu lưu thông khó khăn hơn, dễ gây ứ trệ dịch ở chi dưới. Tuy phù chân có nhiều nguyên nhân khác nhau, nếu đi kèm các dấu hiệu bất thường khác ở chân, cần nghĩ đến yếu tố mỡ máu. Ảnh: Healthline.
|
Vết thương ở chân lâu lành: Những vết xước nhỏ, vết côn trùng đốt hoặc trầy da ở chân nếu lâu lành hơn bình thường cũng có thể là tín hiệu cảnh báo. Nguyên nhân là lưu lượng máu giảm khiến oxy và dưỡng chất không được cung cấp đầy đủ tới vùng da bị tổn thương, làm chậm quá trình phục hồi. Đây cũng là dấu hiệu thường gặp ở những người có vấn đề về mạch máu ngoại vi, trong đó có liên quan đến rối loạn lipid máu. Ảnh: Healthgrades.
|
Móng chân dày, giòn, mọc chậm: Nếu móng chân trở nên dày hơn, dễ gãy, mọc chậm hoặc đổi màu, đây cũng có thể là biểu hiện của việc lưu thông máu đến chi dưới bị suy giảm. Khi máu không cung cấp đủ dưỡng chất, sự phát triển của móng bị ảnh hưởng. Dù dấu hiệu này tiến triển chậm và khó nhận biết, nếu xuất hiện cùng các triệu chứng khác, không nên chủ quan. Ảnh: Health.
Súng, vi trùng và thép
Trong lịch sử loài người, đậu mùa, cúm, lao, sốt rét, dịch hạch, sở và dịch tả đều là những bệnh truyền nhiễm tiến hóa từ căn bệnh ở loài vật. Đến nay, ta lần ngược về lịch sử để xem sản xuất lương thực đã nảy sinh như thế nào ở một ít trung tâm và từ đó đã bành trướng nhanh chậm khác nhau đến thế nào sang các khu vực khác. Những khác biệt địa lý đó chính là lời đáp hệ trọng và tối hậu cho câu hỏi của Yali về việc tại sao dân tộc này lại khác dân tộc khác đến vậy về sức mạnh và sự dồi dào sung túc.Cuốn sách Súng, vi trùng và thép là lược sử về các xã hội của loài người trong khoảng 13.000 năm trở lại đây. Tác giả tập trung tìm lời giải cho câu hỏi: “Tại sao lịch sử đã diễn ra trên mỗi châu lục một khác?”.