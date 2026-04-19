Xuất hiện dấu hiệu này ở chân, cẩn thận mỡ máu cao bất thường

Đau cách hồi (đi được một đoạn là đau): Theo India Times, khi đi bộ một quãng ngắn, bạn có thể thấy bắp chân, đùi hoặc mông bị căng, đau, thậm chí co rút, buộc phải dừng lại nghỉ. Sau vài phút nghỉ ngơi, cơn đau giảm, nhưng nếu tiếp tục đi quãng đường tương tự thì cơn đau lại tái phát. Đây là biểu hiện điển hình của "đau cách hồi", thường gặp trong bệnh tắc nghẽn động mạch chi dưới. Lý do là khi vận động, cơ chân cần nhiều oxy hơn. Tuy nhiên, mạch máu bị hẹp do mảng xơ vữa khiến lượng máu không đủ cung cấp, dẫn đến thiếu oxy. Đồng thời, các chất chuyển hóa như axit lactic tích tụ gây đau. Khi nghỉ ngơi, nhu cầu oxy giảm nên triệu chứng tạm thời cải thiện. Ảnh: Freepik.