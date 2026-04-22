Bệnh viện nghìn tỷ phía nam TP.HCM sau 6 năm thi công

Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở phía Nam (xã Tân Nhựt, TP.HCM ) được khởi công vào 12/2020 với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng . Công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm điều trị chuyên sâu về nội tiết tại khu vực phía Nam, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Theo ghi nhận Tri Thức - Znews tại công trình cho thấy khu bệnh viện đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính với quy mô lớn, kiến trúc hiện đại. Được đầu tư đồng bộ với nhà bảo vệ, hệ thống barie, làn xe ra vào rõ ràng.

Khu vực khám bệnh phía trước được thiết kế rộng rãi, tạo không gian thuận tiện cho việc tiếp nhận bệnh nhân sẵn sàng phục vụ khi bệnh viện đi vào hoạt động.

Khối nhà trung tâm nổi bật với thiết kế theo dạng module với các ô cửa vuông đều, mặt đứng sử dụng tông trắng - xám, kết hợp hệ lam chắn nắng màu sậm tạo điểm nhấn.

Lối đi nội bộ rộng rãi, kết nối giữa các khối nhà, tạo nên tổng thể quy hoạch bài bản.

Khu vực ban công và hành lang bên ngoài các tầng đã hoàn thiện, lắp đặt lan can kính và hệ thống điều hòa, thiết kế mở giúp lưu thông không khí và tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành sau khoảng 2 năm thi công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công trình gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư.

Hiện nay, dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Các hạng mục kỹ thuật như hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng chức năng đang được kiểm tra, hoàn chỉnh.

Khu vực bãi đỗ xe trong khuôn viên được bố trí riêng biệt, với diện tích rộng, phục vụ nhu cầu của bệnh nhân và người nhà khi đến khám chữa bệnh.

Nhiều hạng mục phụ trợ như ghế nghỉ, bảng chỉ dẫn, hệ thống chiếu sáng ngoài trời cũng đã được lắp đặt, góp phần hoàn thiện tổng thể công trình.

Sau nhiều năm thi công kéo dài, dự án đang tiến gần đến giai đoạn hoàn tất, sẵn sàng đưa vào vận hành. Việc bệnh viện sớm đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống y tế khu vực phía Nam.

