Trải nghiệm làm chủ hiệu sách ngắn hạn hút khách tại Anh

Một hiệu sách ở Scotland đã trở nên nổi tiếng thế giới khi có danh sách khách đặt chỗ quản lý cửa hiệu trong suốt hai năm tới, theo Euro Weekly News.

The Open Book là trải nghiệm cho thuê căn hộ hoàn toàn độc đáo tại Wigtown, một thị trấn nổi tiếng tại Scotland về số lượng lớn hiệu sách và văn hoá đọc.

Theo đó, khách có thể thuê một căn hộ phía trên, đi kèm với căn hộ là quyền quản lý hiệu sách The Open Book phía dưới vào ban ngày. Trong thời gian lưu trú, khách được tự do quản lý cửa hiệu theo ý muốn, có thể thay đổi cách trưng bày, định giá sách và tư vấn sách cho khách hàng. Hiện tại, The Open Book đã có danh sách khách chờ thuê trong suốt hai năm tới.

Trải nghiệm làm chủ The Open Book đang hút khách. Ảnh: euroweeklynews.

Việc phải trả tiền để làm việc cho ai đó, đặc biệt trong một kỳ nghỉ, có sức hút kỳ lạ. Danh sách khách đặt chỗ đến cả từ những nơi xa xôi với Scotland như Hawaii (Mỹ) hay Bắc Kinh (Trung Quốc). Với những người đã trải nghiệm, họ chia sẻ rằng hiệu sách rất quyến rũ và bầu không khí xung quanh gần gũi, gắn kết cộng đồng.

Đơn vị vận hành cơ sở này là công ty lễ hội Wigtown, bên cũng chịu trách nhiệm tổ chức lễ hội văn học của thị trấn. Số tiền thu được từ việc cho thuê The Open Book hiện đóng góp hơn 8.000 bảng Anh (khoảng 9.000 euro) mỗi năm cho công tác từ thiện của công ty trong khu vực.

Là dịch vụ hướng tới cộng đồng, The Open Book cũng nhận được sự hỗ trợ của đông đảo tình nguyện viên địa phương, những người thường xuyên giúp đỡ du khách làm quen với cửa hiệu.

Trên thực tế, đây là mô hình lưu trú và trải nghiệm sách đầu tiên trên thế giới. Và nó đã trở thành hiện tượng toàn cầu kể từ khi ra mắt vào năm 2014. The Open Book, cửa hiệu sách nhỏ nằm ven biển ở Scotland, đã thu hút hơn 450 khách kể từ đó.

Khung cảnh cổ kính, đẹp như tranh vẽ của Wigtown với tầm nhìn ra biển, vùng cao nguyên, những cánh rừng hoang dã và cộng đồng những người yêu sách nồng nhiệt tại địa phương, cũng giúp The Open Book có sức hút lớn. Đến với nơi xa xôi này, người yêu sách trên thế giới được đắm mình trong trải nghiệm văn hóa hoàn toàn độc đáo. Đây cũng là cơ hội để du khách chia sẻ nền văn hóa của riêng họ với khách hàng đến hiệu sách.

Cùng với The Open Book, lễ hội văn học Wigtown được tổ chức thường niên cũng thu hút những người yêu sách đến thị trấn mỗi năm. Sự kiện này ngày càng được mở rộng và có thêm nhiều người từ khắp nơi trên thế giới tới trải nghiệm.