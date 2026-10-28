Trải lòng của ngôi sao trong lĩnh vực lồng tiếng sách nói

Trở thành ngôi sao lồng tiếng cho những cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng đầy gợi cảm như "A Court of Thorns and Roses" là một công việc không dễ dàng.

Cùng với sự nổi lên của sách nói và thể loại lãng mạn giả tưởng, công việc của những người lồng tiếng cho thể loại này cũng được chú ý nhiều hơn. Giọng đọc Eric Nolan đã chia sẻ với trang RTE về quy trình công việc bình thường, bắt đầu bằng việc nhận kịch bản, lịch trình thu âm, cùng một vài hướng dẫn sơ lược về đặc điểm nhân vật.

Tuy nhiên, quá trình thu âm không dễ dàng như vậy, ngay cả với những giọng đọc ngôi sao như Anthony Palmini, một cái tên lớn khiến độc giả mê mẩn với chất giọng trầm ấm và vang vọng.

Theo NPR, Palmini là giọng đọc đứng sau những nhân vật nam chính nổi tiếng nhất như Rhysand trong loạt tác phẩm đình đám A Court of Thorns and Roses (ACOTAR) của Sarah J. Maas, hay Kingfisher trong loạt truyện gây tiếng vang Fae & Alchemy của Callie Hart.

Những giọng đọc nổi tiếng này nhận được rất nhiều sự yêu thích, tuy nhiên cũng gặp không ít thách thức và cả những lời bình luận không mấy dễ chịu từ độc giả. Palmini cùng những giọng đọc khác thường xuyên nhận được yêu cầu đọc lại những câu thoại táo bạo nhất, hoặc phải tiếp nhận lời phàn nàn về khẩu ngữ hay các hiệu ứng âm thanh gây khó chịu trong sách nói, theo Wall Street Journal (WSJ).

Áp lực từ các tác phẩm lãng mạn giả tưởng nổi tiếng

Có thể nói việc lồng tiếng cho các tác phẩm nổi tiếng là “một con dao hai lưỡi”. Ví dụ, khi lồng tiếng sách nói cho vai Rhysand, nhân vật đầy sức hút trong ACOTAR, đông đảo người nghe đã bị mê hoặc bởi chất giọng gai góc, bụi bặm của Palmini.

Đối với một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt, khoảnh khắc được mong đợi nhất chính là lúc tải xuống phiên bản sách nói với dàn lồng tiếng đầy đủ và chuyên nghiệp. Những tác phẩm âm thanh này “đang nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Chúng thực sự tiếp thêm sức sống cho tôi”, Shaniah Hackbarth, một người có tầm ảnh hưởng trên BookTok, chia sẻ.

Vì nhiều tác phẩm lãng mạn giả tưởng ăn khách gần đây, ví dụ như ACOTAR, chưa có phiên bản điện ảnh hay loạt phim trên các nền tảng trực tuyến, nên các phiên bản sách nói với dàn lồng tiếng đầy đủ đóng vai trò rất quan trọng.

Palmini phải tránh sử dụng khẩu ngữ trong quá trình thu âm. Ảnh: Palmini.

Chia sẻ về trải nghiệm lồng tiếng sách nói cho những tác phẩm như vậy, Palmini cho biết chỉ cần một từ được phát âm lạ tai cũng có thể khiến người hâm mộ cảm thấy khó chịu hoặc “tụt cảm xúc”.

Thậm chí, những âm thanh mô phỏng tiếng nôn ọe quá chân thực còn khiến người nghe cảm thấy buồn nôn theo. Trong một cảnh ân ái, một chiến binh khẽ đập đôi cánh của mình, nhưng người nghe có thể lại hình dung ra một chiếc lồng chim thay vì một phòng ngủ.

Ngoài ra, đối với một số độc giả vốn đã tự hình dung các nhân vật này theo cách riêng trong tâm trí, khi họ thấy tất cả giọng đọc đều mang chất giọng Mỹ, họ cũng có thể bày tỏ ý kiến.

“Áp lực thực sự rất lớn,” Kristina Kramer, 37 tuổi, đồng dẫn chương trình podcast Flights of Fantasy, chia sẻ.

Người lồng tiếng phải tự sáng tạo

Chưa kể, không phải tác phẩm nào cũng mô tả giọng nói của nhân vật. Ví dụ, Maas mô tả Rhysand mang hương thơm của cam chanh, muối biển và những cơn mưa, đôi cánh thì trông như lớp da thuộc với những chiếc vảy sẫm màu. Tuy nhiên, tác giả không mô tả cụ thể chất giọng của nhân vật này, chỉ gợi mở bằng cụm từ “êm dịu như màn đêm”. Vì vậy, Palmini cũng phải tự mình định hình chất giọng cho Rhysand.

Bối cảnh kỳ ảo cũng tạo thêm sự khó khăn cho những người lồng tiếng sách nói. Ảnh: WSJ.

Ngoài ra, khẩu âm cũng là một vấn đề đáng chú ý. Nhà lồng tiếng 45 tuổi đến từ New York Palmini chia sẻ rằng cách phát âm của mình bị ảnh hưởng bởi môi trường lớn lên, chẳng hạn như việc đọc từ library (thư viện) thành “liberry”.

Người hâm mộ đã phát hiện ra lỗi này. Palmini cười đáp: “Tôi tự nhủ, được thôi, các bạn nói đúng lắm! Dù các bạn bảo muốn đốt cuốn sách chỉ vì tôi lỡ đọc thành ‘liberry’, thì tôi hoàn toàn hiểu. Tôi ghi nhận rồi”.

Một yếu tố khác từ thế giới lãng mạn giả tưởng cũng làm khó người lồng tiếng sách nói. Đó là bối cảnh kỳ ảo, nơi rồng, kỵ sĩ hay thần tiên không chỉ xuất hiện thoáng qua mà còn tạo nên những diễn biến chính của câu chuyện.

Tiếng va chạm kim loại từ những chiếc móng sắc nhọn cần gợi lên cảm giác về một trận chiến huyền thoại, thay vì tiếng dao thớt trong bếp khi đang thái thịt bò nướng. Hay với những phân cảnh thân mật, người lồng tiếng có thể phải thêm thắt các chi tiết như hôn lên bàn tay ngay sát micro.

Một vài hiệu ứng âm thanh khác cũng có thể khiến độc giả cảm thấy khó chịu, chẳng hạn như âm thanh vút qua khi một nhân vật dịch chuyển tức thời.

Một nhà sáng tạo nội dung thuộc thể loại kỳ ảo có biệt danh Twisted Liss nhận xét rằng âm thanh này nghe chẳng khác nào “tiếng xì hơi ngoài vũ trụ”. Nhiều thính giả khác thì bày tỏ sự khó chịu trước các âm thanh như tiếng nhai, tiếng rên rỉ, hay thậm chí là tiếng ợ hơi quá rõ của nhân vật.

Tuy nhiên, một chút khó chịu như vậy không làm giảm đi sự nổi tiếng của những giọng đọc ngôi sao. Jon Vertullo, 33 tuổi, người đảm nhận vai Cassian trong ACOTAR, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện dành cho người hâm mộ và thực hiện các bản thu âm theo yêu cầu. Nhiều người hâm mộ, bao gồm cả các cặp đôi, thường nhờ ông đọc lại một trong những câu mệnh lệnh nổi tiếng nhất của nhân vật.

Với đà phát triển mạnh mẽ của sách nói hiện nay, ví dụ, doanh thu từ sách nói đã vượt mốc 2,22 tỷ USD vào năm 2024, tăng 13% so với năm trước, theo khảo sát thường niên mới nhất của Hiệp hội xuất bản sách nói Mỹ, những giọng đọc hút khách này sẽ tiếp tục bận rộn.

Gabriel Michael Mustin, người đảm nhận vai chàng quý tộc quyến rũ Lucien trong ACOTAR, cũng đồng thời lồng tiếng cho Xaden Riorson, một kỵ sĩ rồng trầm tư, trong Fourth Wing.