Với 525 triệu độc giả và doanh thu khoảng 49 tỷ nhân dân tệ năm 2025, văn học mạng Trung Quốc phát triển cả về thị trường lẫn hình thức sáng tác.

Từ những câu chuyện đăng dài kỳ trên Internet, văn học mạng Trung Quốc hình thành một thị trường có hàng trăm triệu độc giả, cung cấp nội dung cho xuất bản, điện ảnh, hoạt hình và trò chơi điện tử. Một bộ phận tác phẩm đồng thời được giới nghiên cứu chú ý nhờ cách khai thác đời sống, kiến thức chuyên ngành và truyền thống văn hóa.

Tại Diễn đàn Văn học mạng Trung Quốc tháng 7/2026, Hội Nhà văn nước này công bố Sách xanh Văn học mạng Trung Quốc 2025, ghi nhận sự phát triển về sáng tác, chuyển thể và truyền bá quốc tế.

Các nhân vật trong Đầu xuân tươi sáng - phim chuyển thể từ tác phẩm văn học mạng của tác giả Cô Nương Đừng Khóc.

Thị trường 190.000 tỷ

Theo báo cáo của Hội Nhà văn Trung Quốc, đến cuối năm 2025, văn học mạng có 525 triệu độc giả, hơn 33 triệu tác phẩm và doanh thu năm khoảng 49 tỷ nhân dân tệ (khoảng 190 nghìn tỷ đồng ).

Số tác giả đăng ký vượt 35 triệu, trong đó gần 2,5 triệu người ký hợp đồng với các nền tảng. Số liệu cho thấy văn học mạng Trung Quốc thu hút đông đảo người tham gia, từ tác giả viết nghiệp dư đến sáng tác có hợp đồng thương mại.

Nguồn tác giả đa dạng giúp mở rộng chất liệu. Theo báo cáo của Hội Nhà văn Trung Quốc, người sáng tác đến từ nhiều ngành nghề, đưa kinh nghiệm công việc và đời sống vào truyện. Các nền tảng đọc, cộng đồng viết và mạng xã hội tạo điều kiện để tác giả tiếp cận độc giả, nhận phản hồi trong quá trình sáng tác.

Quy mô thị trường còn thể hiện qua hoạt động chuyển thể. Năm 2025, số quyền chuyển thể phim ngắn được cấp mới đạt khoảng 9.000, tăng 463% so với năm trước. Phim ngắn trở thành một đầu ra đáng chú ý cho những câu chuyện có xung đột mạnh và nhịp kể nhanh.

Trong quá trình thực hiện tổng kết này, Hội Nhà văn Trung Quốc xây dựng các nhóm đánh giá riêng về tiểu thuyết, ảnh hưởng chuyển thể, truyền bá quốc tế và tác giả mới. Danh mục năm 2025 có những tác phẩm quen thuộc như Kiếm lai, Quốc dân pháp y, Chí quái thư. Ở nhóm chuyển thể xuất hiện Lục tỷ muội, Chiết yêu, Thư kích hồ điệp; nhóm truyền bá quốc tế có Phàm nhân tu tiên, Quỷ bí chi chủ. Các tác phẩm này có được sự lan tỏa ra ngước ngoài nhờ công tác dịch thuật và các phiên bản chuyển thể. Theo Nhân Dân Nhật báo tháng 8/2026, Quỷ bí chi chủ đã được dịch sang hơn 10 ngôn ngữ.

Nhiều nền tảng văn học mạng có mạng lưới thị trường rộng lớn. Báo cáo nghiên cứu của Viện Văn học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc cho biết, đến cuối năm 2025, nền tảng Tấn Giang đã xuất khẩu bản quyền hơn 5.000 tác phẩm, hợp tác với trên 20 quốc gia, gồm Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ... Hoạt động khai thác trải rộng từ sách đến phim, hoạt hình và kịch truyền thanh.

Hình ảnh từ phim chuyển thể văn học mạng Ở rể.

Mở rộng chất liệu và cách biểu đạt văn chương

Văn học mạng Trung Quốc đã trở thành một bộ phận quan trọng, đóng góp vào sự phát triển văn chương nước này. Những đóng góp về văn chương có thể nhìn thấy qua các tác phẩm cụ thể, từ cách đưa kiến thức chuyên ngành vào truyện đến việc lấy bối cảnh truyền thống. Quốc dân pháp y của Chí Điểu Thôn theo chân pháp y Giang Viễn trong quá trình điều tra các vụ án. China Writer nhận xét tác phẩm sử dụng nhiều kiến thức y học, kỹ thuật hình sự, đồng thời mô tả đời sống của pháp y, cảnh sát và người dân.

Ở dòng tiên hiệp, Kiếm lai được chú ý qua hành trình trưởng thành của thiếu niên nghèo Trần Bình An. Tác phẩm kết hợp tư tưởng Nho, Phật, Đạo với thế giới kỳ ảo, đặt nhân vật trước những lựa chọn về đạo đức, trách nhiệm và lẽ phải. Đây là một cách đưa nguồn tư tưởng truyền thống vào hình thức truyện đại chúng.

Văn học mạng cũng bổ sung tiếng nói cho khoa học viễn tưởng. Tháng 9/2025, Vì sao nó mãi không có hồi kết đoạt hạng mục sách nguyên tác xuất sắc tại Giải Ngân Hà lần thứ 36. Trong cuộc phỏng vấn với China Writer, tác giả nói về việc xây dựng những nhân vật nữ có đời sống, sức mạnh và khả năng hành động đa dạng. Tác phẩm đặt câu hỏi về công bằng, quyền lực và sự tương trợ giữa con người.

Bên cạnh đóng góp cho thị trường cũng như văn chương, văn học mạng có chất lượng không đồng đều. Tổng kết của Hội Nhà văn Trung Quốc cho biết một số truyện dài quá chú trọng cao trào từng chương, liên tục thêm nhân vật và mở rộng thế giới, khiến chủ đề mất trọng tâm, phần cuối thiếu cân đối. Áp lực cập nhật nhanh, cùng tâm lý cạnh tranh về tốc độ trong thời AI ảnh hưởng đến sự chăm chút ngôn ngữ.

Ở truyện ngắn, nhu cầu chuyển thể có thể thúc đẩy lối viết dồn dập biến cố, cảm xúc mạnh. Báo cáo còn nêu tình trạng lặp lại cấu trúc, tình tiết, dẫn đến tranh luận về việc vay mượn ý tưởng và sao chép. Những hạn chế này đặt ra yêu cầu nâng chất lượng biên tập, năng lực tổ chức truyện và ý thức sáng tạo của tác giả.