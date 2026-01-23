Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiếp tục nghiên cứu, công bố tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng

  • Thứ sáu, 23/1/2026 14:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng sẽ được gia hạn đến hết năm 2026.

van hoc cach mang anh 1

Chương trình "Nghiên cứu, tổng hợp và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 139/QĐ-TTg gia hạn thời gian thực hiện Chương trình "Nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" (Chương trình) tại Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 9/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026.

Quyết định nêu rõ, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 9/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất gia hạn thời gian thực hiện; chủ trì và chịu trách nhiệm việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của Chương trình theo đúng mục tiêu, nội dung tại Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 9/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm chất lượng, hiệu quả và quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định pháp luật, không thất thoát, lãng phí.

van hoc cach mang anh 2

Chương trình "Nghiên cứu, tổng hợp và công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 9/2/2023.

Theo Quyết định số 69/QĐ-TTg, Chương trình được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025 với mục đích công bố các tác phẩm văn học ca ngợi sự nghiệp cách mạng, phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cuộc kháng chiến thần kỳ giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ; góp phần tiếp tục kế thừa và bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học...

https://nhandan.vn/keo-dai-chuong-trinh-nghien-cuu-tong-hop-cong-bo-cac-tac-pham-van-hoc-vi-su-nghiep-cach-mang-cua-dang-post938708.html

Hà Chi/Nhân Dân

văn học cách mạng yêu nước sự nghiệp cách mạng văn chương

