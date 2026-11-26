Với 40 tủ sách cộng đồng được đưa đến 40 xã, ngành văn hóa Lào Cai đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

40 tủ sách cộng đồng được bổ sung nguồn sách đa dạng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và học tập của người dân vùng cao Lào Cai.

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-TTVHNTTT ngày 16.7.2026 của Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai, Phòng Nghiệp vụ Thư viện đã hoàn thành việc bàn giao sách cho 40 tủ sách cộng đồng tại 40 xã.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Thư viện Lào Cai bàn giao sách cho các tủ sách cộng đồng tại xã Nậm Có.

Mỗi tủ sách được trang bị 229 đầu sách với 296 bản, lựa chọn theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu, học tập và đời sống của người dân địa phương.

Nội dung sách phong phú, bao gồm văn hóa, lịch sử, pháp luật, chính sách dân tộc, kiến thức phát triển kinh tế, kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, khởi nghiệp, bảo tồn di sản, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Bàn giao sách cho các tủ sách cộng đồng tại xã Xi Láng

Bên cạnh việc cung cấp tri thức nền tảng, các đầu sách còn mang đến những kiến thức, kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Qua đó, người dân có thêm nguồn thông tin tham khảo để nâng cao kỹ năng lao động, phát triển kinh tế hộ gia đình và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Để thuận tiện cho việc quản lý và khai thác, sách được xử lý nghiệp vụ, gắn mã vạch, dán nhãn màu theo chủ đề, phân loại và sắp xếp khoa học trên giá. Hệ thống mã QR hỗ trợ người đọc tra cứu thông tin điện tử.

Cán bộ thư viện trực tiếp hướng dẫn nhân lực tại cơ sở cách quản lý, vận hành và khai thác tủ sách, góp phần bảo đảm nguồn tài liệu được sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Sách được phân loại, sắp xếp khoa học theo từng chủ đề, thuận tiện cho việc tra cứu và khai thác.

Cùng với sách in, việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tri thức. Các tủ sách được quản lý thông qua phần mềm Vietbiblio, kết nối với thư viện điện tử tại cấp xã, tạo điều kiện để người dân tra cứu, khai thác tài liệu trực tuyến.

Hệ thống còn liên kết với các bộ sưu tập sách điện tử theo chủ đề của nhiều nhà xuất bản, trong đó có tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nông nghiệp, khoa học công nghệ, văn học và sách thiếu nhi.

Bên cạnh việc đưa sách đến cơ sở, xe thư viện lưu động tiếp tục tổ chức các hoạt động phục vụ bạn đọc tại địa phương như đọc sách, báo tại chỗ, giao lưu, trao đổi kiến thức về sách và thư viện, truy cập Internet, chiếu phim phục vụ người dân và học sinh. Những hoạt động này góp phần tạo thêm không gian tiếp cận thông tin đa dạng, khơi gợi hứng thú đọc sách, nhất là trong thanh thiếu nhi.

40 tủ sách cộng đồng góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đưa tri thức đến gần hơn với người dân vùng cao Lào Cai.

Việc đưa 40 tủ sách cộng đồng vào hoạt động không chỉ bổ sung nguồn tài liệu tại cơ sở mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân vùng cao. Từ kiến thức về văn hóa, pháp luật đến kỹ thuật sản xuất, mỗi cuốn sách có thể trở thành nguồn tham khảo hữu ích, hỗ trợ người dân học tập, lao động và chủ động nâng cao đời sống.

Thời gian tới, ngành văn hóa Lào Cai sẽ tiếp tục quan tâm luân chuyển sách, báo định kỳ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho người phụ trách tủ sách; tăng cường giới thiệu, tuyên truyền để người dân biết và khai thác hiệu quả nguồn tài liệu.

Qua đó, từng bước hình thành thói quen đọc, thúc đẩy học tập suốt đời, thu hẹp khoảng cách trong thụ hưởng văn hóa và góp phần phát triển bền vững tại các địa bàn vùng cao.