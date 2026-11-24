Giới làm sách cả nước đồng loạt ra mắt nhiều ấn phẩm, tổ chức không gian đọc cộng đồng, mở hội sách mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, nhiều nhà xuất bản và đơn vị làm sách trên cả nước đã đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động triển lãm sách, buổi đọc, tọa đàm giao lưu tác giả, ra mắt nhiều ấn phẩm mang đậm dấu ấn dịp này.

Sôi động các hội sách và triển lãm trên cả nước

Nhiều không gian văn hóa, hội sách quy mô được tổ chức tại cả hai miền Bắc - Nam nhằm đưa sách tới gần bạn đọc.

Tại khu vực phía Nam, NXB Tổng hợp TP.HCM tham gia trưng bày sách tại Hội sách Côn Đảo, triển lãm ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ và tham gia Tuần lễ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Đường Sách TP.HCM (18-24/11). Hơn 30 tựa sách văn hóa - lịch sử có mức ưu đãi lớn từ NXB.

Đường sách TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Đường sách TP.HCM.

Từ ngày 24/11 đến 29/11, NXB tiếp tục phối hợp cùng NXB Trẻ, NXB Kim Đồng, NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội sách tại Công viên Âu Lạc với nhiều mức ưu đãi từ 25% đến 70% cùng các workshop thiết kế bìa sách, làm bookmark.

Trong khuôn khổ hoạt động tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (22-24/11) do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, NXB Trẻ phục vụ miễn phí bộ sách số gồm hơn 100 sách Di sản Hồ Chí Minh cùng bộ sách của nhà văn Sơn Nam, đồng thời trưng bày cuốn sách ảnh khổ lớn Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Ngoài ra, NXB cũng góp mặt tại Hội sách Tây Ninh (21-24/11) với mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, từ nay tới tháng 12 tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam như Triển lãm ảnh Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa (18-29/11),Trưng bày sách Việt Nam qua những trang sách (18-26/11)... Tại Đường sách Thủ Đức, có triển lãm ảnh Di sản kể câu chuyện về Sài Gòn - TP.HCM (12-30/11), trưng bày 8 tủ sách Sắc màu di sản (10-30/11)...

FAHASA tổ chức chuỗi sự kiện “Chạm văn hóa Việt 2026” tại Nhà sách Tân Định và Nhà sách Nguyễn Huệ, nhằm trưng bày sản phẩm văn hóa ứng dụng, triển khai hoạt động trải nghiệm di sản. Không gian trưng bày gồm "Vietnamese Culture Corner" trưng bày nhiều ấn phẩm, sản phẩm về văn hóa và trải nghiệm "Khám phá bản sắc Việt" với các trò chơi văn hóa cho gia đình.

Nhà sách Kim Đồng (Hà Nội) và Nhà sách FAHASA (TP.HCM) mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Giáng Ngọc, FAHASA.

Tại khu vực phía Bắc, Nhã Nam tổ chức Hội sách Quảng Ninh (18-26/11) tại Thư viện Quảng Ninh, với hoạt động đổi sách cũ lấy sách mới và tặng quà phiên bản giới hạn. Tại Phố Sách Hà Nội 19/12, triển lãm Lê La 2026 - Chạm vào nghệ thuật, kết nối yêu thương diễn ra từ 22-26/11 với chuỗi hoạt động workshop vẽ tranh, thủ công len, triển lãm ảnh.

Trước đó, Thái Hà Books, Nhã Nam và 1980 Books cũng đã phối hợp tổ chức Hội sách mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Công viên Cầu Giấy (28/10-1/11).

Tọa đàm và các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc

Bên cạnh triển lãm, hội sách, các nhà xuất bản, công ty sách chú trọng xây dựng không gian đọc có tương tác trực tiếp với cộng đồng và tổ chức các buổi trò chuyện, tọa đàm nhằm đưa tri thức đến với công chúng theo nhiều hình thức.

Hướng tới cột mốc 100 năm ngày sinh nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Sơn Nam, NXB Trẻ lên kế hoạch tổ chức buổi giao lưu, ra mắt bộ sưu tập tác phẩm đặc biệt của ông vào sáng 6/12 tại Đường Sách TP.HCM. Trước đó (21-22/11), NXB Trẻ cũng phối hợp với Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển lãm và hoạt động tìm hiểu văn hóa miền Nam cho 100 học sinh tại phường Đạo Thạnh (nơi có nhà lưu niệm Sơn Nam).

NXB Kim Đồng triển khai chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ (28/11/1926 - 28/11/2026) gồm buổi giao lưu cùng nhà thơ Nguyễn Thụy Anh khám phá tập thơ Chú bò tìm bạn và chương trình giao lưu đặc biệt tìm hiểu các tác phẩm của ông (28/11). NXB Kim Đồng cũng tổ chức buổi Gặp gỡ "nhà nghê học" Trần Hậu Yên Thế với chủ đề Giải mã nghê trong dòng chảy văn hóa Việt (28/11) và lễ ra mắt sách tranh Bông hoa duy nhất - cuốn sách tranh lấy cảm hứng từ phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi (29/11).

NXB Phụ nữ Việt Nam và Thái Hà Books tổ chức chuỗi hoạt động khuyến đọc trong tháng 11, tiêu biểu là sự kiện Read On, Phone Off - Đọc mở mang, tạm dừng mở mạng tại Phố Sách Hà Nội và buổi "Tập - thể - đọc" tại Tổ Chim Xanh về bộ ba tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.

Chuỗi hoạt động đọc được tổ chức bởi NXB Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực khác cũng đã và đang được triển khai: NXB Tổng hợp TP.HCM mở Không gian đọc sách cộng đồng tại Nhà sách Tổng hợp (310 Trần Hưng Đạo) từ ngày 20/11, phát động hội thi tìm hiểu danh nhân Việt Nam cho thiếu nhi trong tháng 12. Thái Hà Books thực hiện tập podcast Human Library trò chuyện cùng họa sĩ Phan Ngọc Khuê về 3 dòng tranh dân gian Việt. Alpha Books trong hành trình Chạm vào miền di sản đã trao tặng tủ sách 100 cuốn trị giá 10 triệu đồng cho học sinh trường Tiểu học Thiên Cầm (Hà Tĩnh), nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh vùng biển.

Sách tôn vinh lịch sử và di sản văn hóa Việt

Thị trường sách trong dịp này ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đầu sách văn hóa giá trị, trải dài từ tư liệu lịch sử, văn học đến sách thiếu nhi.

NXB Trẻ giới thiệu ấn phẩm Bác Hồ với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (thuộc bộ Di sản Hồ Chí Minh), cùng các tác phẩm văn hóa như Thiền uyển tập anh, Kiến văn tiểu lục (bộ Cảo thơm). NXB cũng phát hành bộ sách thiếu nhi Em yêu biển đảo Việt Nam, Kể chuyện lễ hội và ra mắt các tác phẩm mới của nhà văn, nhà nghiên cứu Sơn Nam, Vương Hồng Sển.

Không gian trưng bày tác phẩm của Nhà văn Sơn Nam do Ban Quản lý Khu di tích - Bảo tàng - Thư viện tỉnh Đồng Tháp phối hợp NXB Trẻ tổ chức tại Thư viện, phục vụ đến 11/12. Ảnh: Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

Ở mảng sách thiếu nhi và lịch sử, NXB Kim Đồng ra mắt loạt ấn phẩm mới gồm bộ 6 tập thơ Cho bé yêu thơ, Đèn lồng của hải thần, Cu Ngói ở Trà Sư, Cây bàng vuông kể chuyện và cuốn Các triều đại Việt Nam. Nhã Nam cũng giới thiệu đến độc giả nhỏ tuổi tập thơ Đất nước là gì? của tác giả Huỳnh Mai Liên (tranh minh họa Mai Khuê), gợi mở tình yêu quê hương từ những giây phút đời thường.

Mảng sách và văn hóa phẩm mang tính sưu tầm, Thái Hà Books nhân dịp này giới thiệu lại với độc giả nhiều ấn bản đặc biệt đã phát hành và mới phát hành gần đây. Nổi bật là "hệ sinh thái Kiều" (gồm Truyện Kiều hội bản, bộ thẻ bói Kiều,...), ấn bản đặc biệt Hồ Xuân Hương, ấn bản đặc biệt Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (kèm bản đồ cổ Đại Nam thống nhất toàn đồ) và bộ sách tí hon Danh nhân đất Việt khắc họa 8 bậc danh nhân tiêu biểu.