Hướng tới các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ATM Tủ sách và Thái Hà Books trao tặng Tủ sách Hạnh Phúc cho Đại sứ quán Việt Nam, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Đoàn ATM Tủ sách và Thái Hà Books đã đến thăm và trao tặng “Happy Reading Corner - Tủ sách Hạnh Phúc” đến Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Ảnh: Thái Hà Books.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Singapore diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/11, đoàn ATM Tủ sách và Thái Hà Books đã đến thăm và trao tặng “Happy Reading Corner - Tủ sách Hạnh Phúc” cho Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books, Tủ sách Hạnh Phúc mang theo tình yêu tri thức, niềm tự hào về tiếng Việt và mong muốn gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần của người Việt Nam nơi xa Tổ quốc.

"Hướng tới các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Thái Hà Books mong rằng Tủ sách Hạnh Phúc sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa ấm áp, nơi những trang sách kết nối cộng đồng người Việt tại Singapore, giúp các thế hệ thêm yêu tiếng Việt, hiểu về cội nguồn và gìn giữ bản sắc dân tộc", ông Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái), Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books - trao tặng Tủ sách Hạnh Phúc cho Đại sứ Trần Phước Anh (bên phải). Ảnh: Thái Hà Books.

Ông cho rằng việc trao tặng tủ sách còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng người Việt, dù ở trong nước hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Tủ sách Hạnh Phúc ở Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ chính thức hoạt động từ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cũng trong chuyến công tác, chiều 21/11, TS Nguyễn Mạnh Hùng sẽ có buổi trò chuyện với cộng đồng doanh nhân gốc Việt tại Singapore, theo chủ đề "Thiền, Sách và nghệ thuật sống giữa một thế giới quá nhanh".