Sáng 20/11, 115 học sinh lớp 5 trường Tiểu học Thiên Cầm (Hà Tĩnh) giao lưu đọc sách cùng đoàn Alpha Publishing Group. 20 em được tuyên dương vì duy trì đọc sách mỗi ngày.

Học sinh trường Tiểu học Thiên Cầm nhận sách khi tham gia thử thách đọc sách. Ảnh: BTC.

Buổi giao lưu "Mỗi trang sách - Một bầu trời" diễn ra tại thư viện trường Tiểu học Thiên Cầm. Tham gia chương trình có Ban Giám hiệu nhà trường, cô thủ thư cùng cô và trò học sinh khối 5. Ông Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Trưởng phòng Quản lý In và Phát hành, Cục Xuất bản, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Alpha Books tham dự chương trình và trao tặng thư viện 100 cuốn sách thiếu nhi, kỹ năng và khoa học.

Phát biểu với học sinh, ông Nguyễn Cảnh Bình cho rằng con người có hai tài sản quý nhất là sức khỏe và trí não. Theo ông, sự khác biệt giữa những người thành công phần lớn nằm ở trí não, và trí não cần được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ.

"Trí não cũng cần giống như cơ thể, cũng cần ăn, cũng cần tập luyện. Và trí não ăn uống là thông qua việc đọc sách", ông Bình nói.

Ông Bình đặc biệt nhắc đến truyện cổ tích. Hai em cùng đọc một cuốn sách sẽ tưởng tượng ra hai hình ảnh khác nhau, và chính trí tưởng tượng đó là bài tập cho não. Ông cũng khuyên học sinh đừng chỉ đọc những cuốn mỏng mà tập đọc cả những cuốn dài, những cuốn về khoa học.

Giao lưu cùng học sinh, bà Phùng Thị Ngọc Linh - biên tập viên dòng sách khoa học giáo dục - giới thiệu về nghề biên tập viên, công việc "rất giống các cô giáo" vì cũng sửa từng câu, từng chữ trước khi cuốn sách được in.

Học sinh hào hứng tham gia đố vui và nhận sách. Ảnh: BTC.

Trước buổi giao lưu, từ ngày 9 đến 19/11, học sinh tham gia hoạt động "Mỗi ngày 1 trang sách": Mỗi ngày đọc ít nhất một trang, ghi tên sách, số trang và một câu cảm nhận vào phiếu đọc, có phụ huynh xác nhận. 20 em của ba lớp 5A, 5B, 5C được tuyên dương và nhận quà từ các thành viên trong đoàn.

Tiếp nhận tủ sách, cô Nguyễn Thị Sương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thiên Cầm - mong hoạt động này không dừng lại ở khối 5.

"Số sách này sẽ được lưu lại trong thư viện nhà trường để các em lựa chọn đọc mỗi ngày. Mong rằng sau buổi giao lưu, tinh thần ham đọc sách của các em được nhân rộng, không chỉ ở các anh chị khối 5 mà còn lan tỏa tới các em lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4", cô Sương nói.

Cảm ơn nhà trường đã tập hợp thầy trò ngay trong ngày lễ, đại diện đoàn Alpha Books mong những trang sách mang tới đây sẽ mở ra cho học sinh "những thế giới mở rộng".

Hoạt động nằm trong chuyến đi văn hóa mùa đông "Chạm vào miền di sản" của Alpha Publishing Group, diễn ra từ ngày 19 đến 21/11 tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Sáng 21/11, đoàn tiếp tục giao lưu đọc sách tại Trường THPT Hoàng Mai 2 (Nghệ An).