Trái bóng chính thức được sử dụng tại EURO 2024

Tên gọi của trái bóng chính thức của EURO 2024 là Fussballliebe, một từ tiếng Đức mang nghĩa “Tình yêu Bóng đá”. Fussballliebe được tích hợp với các loại công nghệ cao (Connected Ball Technology - PV) của Adidas, nhằm hỗ trợ và tăng tính chính xác trong các quyết định của phòng VAR.

Quả bóng này có nền trắng chủ đạo, kết hợp với nhiều họa tiết hình tam giác nổi bật mang màu đen, vàng, đỏ và xanh lá cây. Trong khi đó, logo EURO 2024 và Adidas có màu xanh lam.

Những sắc màu trên tượng trưng cho hình ảnh một môi trường thân thiện, tôn vinh sự phong phú và đa dạng của con người từ khắp nơi trên thế giới.

Mặc dù công bố hình ảnh của quả bóng Fussballliebe hồi cuối năm 2023, UEFA mới lần đầu trực tiếp giới thiệu vật thể này vào đầu tháng 6/2024, trong chuỗi sự kiện tại SVĐ Olympic ở thành phố Berlin. Ở đó, nhiều huyền thoại bóng đá và các CĐV được cho là có cơ hội nhìn ngắm và trải nghiệm thử trái bóng chính thức của EURO 2024.

Theo Goal, trái bóng Fussballliebe được bán tại các cửa hàng bán lẻ và website của Adidas trong nửa đầu năm 2024, với giá khoảng 150 euro. Khác với bóng phục vụ EURO 2024, những quả bóng được bán lẻ cho khách hàng không được tích hợp công nghệ Connected Ball Technology.

Adidas được cho là trích ra 1% trong tổng lợi nhuận từ việc bán bóng Fussballliebe để gửi vào dự án từ thiện Common Goal. Đây là dự án có liên kết với UEFA, có nhiệm vụ đóng góp tiền tự thiện cho các tổ chức thiện nguyện có kế hoạch sử dụng thể thao nhằm giải quyết các vấn đề xã hội.

Rạng sáng 15/6 (giờ Hà Nội), quả bóng Fussballliebe sẽ chính thức được đưa vào sử dụng trong trận khai mạc EURO 2024, giữa tuyển Đức và Scotland trên sân Allianz Arena.

