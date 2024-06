Ronaldo sẵn sàng vô địch EURO

“Chúng tôi ước mơ và sẵn sàng (vô địch EURO 2024 - PV)”, Cristiano Ronaldo - tác giả cú đúp trước CH Irelan - khẳng định. Đồng thời, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh đội nhà cần thực hiện "từng bước một" để chinh phục thành công ngôi vương châu Âu như năm 2016.

Ngoài ra, RTP tiết lộ Ronaldo không ngần ngại thể hiện niềm tin với các đồng đội ở ĐTQG. “Chúng tôi có nhân tài nhưng như tôi thường nói, và tài năng cần phải được phát huy”, cựu tiền đạo Real Madrid nhận xét.

Không riêng Ronaldo, João Félix, người ghi bàn thắng còn lại trong chiến thắng 3-0 trước CH Ireland, cũng nhìn thấy cơ hội vô địch EURO của Bồ Đào Nha.

"Tuyển Bồ Đào Nha nhận thức được những phẩm chất mà mình có. Chúng tôi có nhiều tài năng và kết hợp điều đó với sự nỗ lực và chăm chỉ, tuyển Bồ Đào Nha biết cách chịu đựng. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có kết thúc thành công ở kỳ EURO năm nay", Felix nhận định.

EURO 2024 có thể sẽ là giải đấu cuối cùng của Ronaldo khi ngôi sao này gần 40 tuổi. Dù vậy, sau gần hai thập kỷ chơi cho ĐTQG, cựu sao MU vẫn cảm thấy tự hào và đam mê trong mỗi trận đấu.

Ronaldo chia sẻ: “Tôi không còn quá nhiều thời gian chơi bóng nên bản thân luôn tận hưởng mỗi giây phút (thi đấu - PV). Tôi tự hào khi được thi đấu cho ĐTQG”.

Ngày 19/6, Bồ Đào Nha chính thức bước vào chiến dịch chinh phục ngôi vương châu Âu bằng trận gặp CH Czech. Ngày 22 và 27/6, "Seleccao" sẽ lần lượt chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia.

Đây là bảng đấu được đánh giá khá dễ cho Ronaldo và đồng đội. Nếu thi đấu đúng sức, tấm vé vào vòng knock-out không phải là mục tiêu quá khó khăn với đại diện đến từ bán đảo Iberia.

