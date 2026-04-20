Vào thế kỷ 19, các nhà lãnh đạo xứ cờ hoa đã nhận ra trà là một món hàng mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Bởi vậy, thuế trà ở Mỹ đã có sự thay đổi liên tục trong khoảng thời gian ngắn.

Nga hiện được coi là niềm hy vọng chính của các loại trà Congou và một số loại khác của Trung Quốc, trong khi các đảo thuộc Anh hầu như chỉ tiêu thụ trà Ấn Độ và Sri Lanka, còn Mỹ chủ yếu ưa chuộng trà Oolong và trà Nhật Bản. Thương mại trà giữa Trung Quốc với Nga đang tăng lên hàng năm, trong khi lại giảm sút với Anh.

Những năm trước, trà được chuyển đến Anh trước rồi mới đến Nga, nhưng hiện nay các thương gia trà Nga mua hàng trực tiếp từ Trung Quốc. Nhu cầu từ Nga dường như tăng nhanh không kém gì sự giảm sút từ Anh, tạo nên tổng số những người quan tâm đến thương mại hầu như không ngờ tới, vì vậy, mặc dù đã bị lật đổ khỏi thế độc quyền, Trung Quốc vẫn có một thị trường lớn cho sản phẩm của mình.

Một lượng lớn trà được tiêu thụ trong lãnh thổ của Sa hoàng và người ta tin rằng người Nga sử dụng trà với lượng bình quân đầu người gần bằng với người Trung Quốc. Ấm trà Samovar luôn bốc hơi và người dân địa phương không ngừng nhấp trà chừng nào còn nước để pha.

Trà được phục vụ vào mọi giờ trong ngày, từ cung điện đến các túp lều, và được coi là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống nơi đó, cũng như bánh mì hay thuốc lá. Các cửa hàng ở thành phố lớn bán trà nhiều ở các thành phố lớn; các cuộc mặc cả và giao dịch kinh doanh thường được chốt lại bên những làn hơi bốc lên từ tách trà.

Thuế đầu tiên mà Mỹ đánh vào trà là vào năm 1789, khi áp dụng mức thuế 15 xu cho tất cả các loại trà đen, 22 xu cho trà Imperial và Gunpowder, và 55 xu cho trà Young Hyson.

Nhưng để kích thích hoạt động vận chuyển của Mỹ, các mức thuế này đã được giảm xuống còn 8 xu, 13 xu và 26 xu vào năm sau khi nhập khẩu từ châu Âu bằng tàu của Mỹ và xuống còn 6 xu, 10 và 20 xu khi nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc theo cách tương tự.

Tuy nhiên, vào năm 1794, mức thuế đã tăng 75% đối với hàng nhập khẩu trực tiếp và 100% đối với tất cả các loại trà được vận chuyển từ châu Âu, nhưng một lần nữa giảm xuống còn 12 xu,18 xu và 32 xu vào năm 1796, mức thuế sau tăng gấp đôi trong suốt cuộc Chiến tranh 1812.

Năm 1828, loại thuế này lại được giảm, và bị xóa hoàn toàn vào năm 1830, ngoại trừ khi được nhập khẩu bằng tàu nước ngoài, khi đó thuế suất phải nộp là 10 xu cho mỗi pound. Mức thuế sau vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Cuộc nổi loạn nổ ra vào năm 1861, khi mức thuế thống nhất 15 xu cho mỗi pound được áp dụng cho tất cả các loại trà, sau đó tăng lên 20 xu và cuối cùng là 25 xu cho mỗi pound.

Vào tháng 1 năm 1871, mức thuế này đã giảm xuống còn 15 xu, và bị xóa hoàn toàn vào tháng 7 năm 1872, kể từ năm đó, trà liên tục nằm trong danh sách miễn thuế tại Mỹ.