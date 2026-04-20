Tất tần tật về trà

Cuốn sách khám phá toàn diện từ lịch sử đến ý nghĩa văn hóa của loại đồ uống cổ xưa nhất mang tên: Trà. Tác giả đi sâu vào nguồn gốc, cách phân loại và những tính chất độc đáo của từng loại trà cũng như nghiên cứu chi tiết về các nghi lễ và phong tục xung quanh việc thưởng trà ở các nền văn hóa khác nhau.

Trà và bài toán thuế của nước Mỹ

Vào thế kỷ 19, các nhà lãnh đạo xứ cờ hoa đã nhận ra trà là một món hàng mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Bởi vậy, thuế trà ở Mỹ đã có sự thay đổi liên tục trong khoảng thời gian ngắn.

Mức thuế dành cho trà liên tục được thay đổi ở Mỹ. Ảnh minh họa: C.F.

Nga hiện được coi là niềm hy vọng chính của các loại trà Congou và một số loại khác của Trung Quốc, trong khi các đảo thuộc Anh hầu như chỉ tiêu thụ trà Ấn Độ và Sri Lanka, còn Mỹ chủ yếu ưa chuộng trà Oolong và trà Nhật Bản. Thương mại trà giữa Trung Quốc với Nga đang tăng lên hàng năm, trong khi lại giảm sút với Anh.

Những năm trước, trà được chuyển đến Anh trước rồi mới đến Nga, nhưng hiện nay các thương gia trà Nga mua hàng trực tiếp từ Trung Quốc. Nhu cầu từ Nga dường như tăng nhanh không kém gì sự giảm sút từ Anh, tạo nên tổng số những người quan tâm đến thương mại hầu như không ngờ tới, vì vậy, mặc dù đã bị lật đổ khỏi thế độc quyền, Trung Quốc vẫn có một thị trường lớn cho sản phẩm của mình.

Một lượng lớn trà được tiêu thụ trong lãnh thổ của Sa hoàng và người ta tin rằng người Nga sử dụng trà với lượng bình quân đầu người gần bằng với người Trung Quốc. Ấm trà Samovar luôn bốc hơi và người dân địa phương không ngừng nhấp trà chừng nào còn nước để pha.

Trà được phục vụ vào mọi giờ trong ngày, từ cung điện đến các túp lều, và được coi là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống nơi đó, cũng như bánh mì hay thuốc lá. Các cửa hàng ở thành phố lớn bán trà nhiều ở các thành phố lớn; các cuộc mặc cả và giao dịch kinh doanh thường được chốt lại bên những làn hơi bốc lên từ tách trà.

Thuế đầu tiên mà Mỹ đánh vào trà là vào năm 1789, khi áp dụng mức thuế 15 xu cho tất cả các loại trà đen, 22 xu cho trà Imperial và Gunpowder, và 55 xu cho trà Young Hyson.

Nhưng để kích thích hoạt động vận chuyển của Mỹ, các mức thuế này đã được giảm xuống còn 8 xu, 13 xu và 26 xu vào năm sau khi nhập khẩu từ châu Âu bằng tàu của Mỹ và xuống còn 6 xu, 10 và 20 xu khi nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc theo cách tương tự.

Tuy nhiên, vào năm 1794, mức thuế đã tăng 75% đối với hàng nhập khẩu trực tiếp và 100% đối với tất cả các loại trà được vận chuyển từ châu Âu, nhưng một lần nữa giảm xuống còn 12 xu,18 xu và 32 xu vào năm 1796, mức thuế sau tăng gấp đôi trong suốt cuộc Chiến tranh 1812.

Năm 1828, loại thuế này lại được giảm, và bị xóa hoàn toàn vào năm 1830, ngoại trừ khi được nhập khẩu bằng tàu nước ngoài, khi đó thuế suất phải nộp là 10 xu cho mỗi pound. Mức thuế sau vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Cuộc nổi loạn nổ ra vào năm 1861, khi mức thuế thống nhất 15 xu cho mỗi pound được áp dụng cho tất cả các loại trà, sau đó tăng lên 20 xu và cuối cùng là 25 xu cho mỗi pound.

Vào tháng 1 năm 1871, mức thuế này đã giảm xuống còn 15 xu, và bị xóa hoàn toàn vào tháng 7 năm 1872, kể từ năm đó, trà liên tục nằm trong danh sách miễn thuế tại Mỹ.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

    Đọc tiếp

    Cuoc chien la tra cua nhieu nuoc chau A hinh anh

    Cuộc chiến lá trà của nhiều nước châu Á

    16:20 19/4/2026 16:20 19/4/2026

    0

    Cuối thế kỷ 19, thị trường trà sôi động hơn do sự xuất hiện của nhiều nguồn cung mới. Để nâng cao sản lượng, trà được trồng trong các đồn điền lớn, sản xuất theo lối công nghiệp.

    34 ban co thu quy hiem cua trieu Nguyen hinh anh

    34 bản cổ thư quý hiếm của triều Nguyễn

    58 phút trước 21:16 20/4/2026

    0

    Triển lãm Chuyện kể từ những trang cổ thư đã giới thiệu 34 bản sách quý triều Nguyễn, mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận nguồn tư liệu giá trị, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tôn vinh di sản thư tịch cung đình.

    Nghi thuc buong y mon trong le ta gia tien hinh anh

    Nghi thức buông y môn trong lễ tạ gia tiên

    2 giờ trước 19:54 20/4/2026

    0

    Y môn thường chỉ buông xuống khi nào trong việc cáo gia tiên có cúng mặn. Buông y môn để các cụ trên bàn thờ hưởng lễ. Trong lúc đó, các cụ không muốn con cháu nhìn lên, cũng như người sống lúc ăn uống không muốn con cháu nhìn mồm.

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    16 giờ trước 05:45 20/4/2026

    0

    Quán cà phê Bibli Library Cafe (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gây chú ý với không gian như trong truyện Harry Potter và quy định yêu cầu khách giữ im lặng khi vào quán.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

