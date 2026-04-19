Cuộc chiến lá trà của nhiều nước châu Á

Cuối thế kỷ 19, thị trường trà sôi động hơn do sự xuất hiện của nhiều nguồn cung mới. Để nâng cao sản lượng, trà được trồng trong các đồn điền lớn, sản xuất theo lối công nghiệp.

Các đồi trà lớn, được trồng theo lối công nghiệp giúp sản lượng tăng cao. Ảnh minh họa: G.V.

Quy mô khổng lồ của các đồn điền trà ở Ấn Độ và Sri Lanka so với những khu vườn nhỏ ở Trung Quốc và Nhật Bản mang lại cho những người trồng trà ở các nước đó nhiều lợi thế hơn so với Trung Quốc và Nhật Bản, vì họ có thể hoạt động một cách có hệ thống hơn và ít tốn kém hơn trong các khu vực lớn hơn.

Việc sử dụng máy móc trong quá trình chế biến và sấy khô cũng làm giảm chi phí chuẩn bị cho thị trường, cùng với việc tiết kiệm chi phí vận chuyển và bán hàng nhanh chóng hơn nhờ sở thích của người Anh, giúp mang lại lợi nhuận nhanh chóng cho số tiền đã đầu tư.

Lợi thế mà những người trồng trà ở Ấn Độ và Sri Lanka có so với những người ở Trung Quốc là khả năng nắm bắt vốn tốt hơn, vì ở cả Ấn Độ và Sri Lanka, những đồn điền trà thường thuộc sở hữu của các công ty bao gồm cổ đông không kiếm sống phụ thuộc vào sản phẩm của các đồn điền để kiếm sống sở hữu.

Do đó, các công ty này có thể chịu đựng được việc kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm, có thể mua những vùng đất rộng lớn, và có thể chi tiêu số tiền lớn cho máy móc, lao động và thí nghiệm cũng như các đại lý để giới thiệu và phân phối sản phẩm.

Những người trồng trà ở Ấn Độ và Sri Lanka có thể vay tiền với lãi suất thấp hơn, vay từ 4 đến 5%, trong khi các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc phải trả từ 20 đến 30% cho cùng một khoản vay, ngoài ra còn có thể tiếp cận kiến thức hóa học và nông nghiệp tốt hơn.

Nhưng đối lập với những lợi thế đã được thừa nhận của Ấn Độ và Sri Lanka, Trung Quốc có một lợi thế lớn, đó là người trồng trà ở nước này, làm việc cho chính mình thay vì cho người khác, họ dành nhiều sự chăm sóc và cần cù hơn cho công việc.

Kinh nghiệm thay thế cho khoa học đối với họ, và nhờ đó họ có thể sản xuất ra loại trà có hương vị tinh tế hơn so với những gì đã hoặc sẽ được sản xuất ở Ấn Độ hoặc Sri Lanka.

Một lần nữa, sự suy giảm lớn trong việc tiêu thụ trà Trung Quốc tại Anh và các quốc gia phụ thuộc của nước này không thể được quy cho, như các nhà thống kê của Anh đã lớn tiếng tuyên bố, là do chất lượng trà Trung Quốc giảm sút hoặc do giá trị vốn có của trà Ấn Độ hay Sri Lanka, mà chỉ đơn giản là do chính sách hạn hẹp và gò bó của các thương gia Anh trong việc ưu ái và ép buộc sản phẩm ở các thuộc địa của mình phải gây bất lợi nếu không muốn nói là loại trừ sản phẩm của các nước trồng trà lâu đời hơn.

Năm 1865, Trung Quốc xuất khẩu hơn 120.000.000 pound trà, năm 1870 gần 170.000.000 pound, năm 1880 hơn 214.000.000 pound, đạt tổng cộng 221.000.000 pound vào năm 1890, do đó xuất khẩu của Trung Quốc cũng đã tăng theo mức độ tương ứng.

Nhưng mặc dù các con số của năm 1870 và 1890 cho thấy rằng trong vòng hai mươi năm, lượng trà xuất khẩu đã gần như tăng gấp đôi, nhưng vẫn không phải là một sự gia tăng đáng kể nếu so sánh với Ấn Độ, nơi mà trong cùng khoảng thời gian đó, lượng trà xuất khẩu đã tăng gần mười bốn lần.

Khi ước tính khả năng khôi phục vị thế của trà Trung Quốc trên thị trường thế giới, những vấn đề đáng chú ý về chủ đề này cũng cần được cân nhắc: Trước hết, người ta biết rằng thuế Likin (thuế của người trồng,) Kutang (phí quá cảnh) và thuế xuất khẩu áp dụng cho trà đã góp phần rất lớn vào sự suy giảm của ngành thương mại trà tại đất nước này và sự phát triển của ngành trà Ấn Độ và Sri Lanka, nơi mà mặt hàng này, ít nhất là, được bắt đầu miễn phí và không bị cản trở.

Người Trung Quốc gặp phải bất lợi này từ đầu, đã cố gắng cạnh tranh với Ấn Độ và Sri Lanka bằng cách giảm chi phí sản xuất và hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng, dẫn đến sự suy giảm trong phẩm cấp của lá trà. Sự thay đổi trong tình trạng thương mại trà có thể được quy cho những nguyên nhân cụ thể này.

Năm mươi năm trước, Ấn Độ và Sri Lanka không sản xuất trà, vì đến năm 1840 xuất khẩu từ Ấn Độ mới được bắt đầu với một lượng nhỏ 400 pound, kể từ năm đó, sự gia tăng đã diễn ra nhanh chóng và đáng chú ý.

Như vậy, bắt đầu từ năm 1840, xuất khẩu đã tăng đều đặn năm này qua năm khác cho đến hiện tại, khi sản lượng trung bình hàng năm đạt 100.000.000 pound, trong đó Anh tiêu thụ khoảng 97.000.000 pound, phần còn lại được chuyển đến Australia và các thuộc địa khác của nước này.

Người Trung Quốc tự cho rằng nếu thuế xuất khẩu được xóa bỏ hoàn toàn hoặc chỉ thuế xuất khẩu được giảm xuống còn mức 5 % tính theo giá trị thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những người tham gia vào ngành thương mại trà của Trung Quốc trong việc cạnh tranh với những người trồng và vận chuyển của Ấn Độ và Sri Lanka.

Những người khác lại cho rằng việc giảm thuế đơn giản sẽ không mang lại lợi ích lâu dài cho ngành thương mại trà Trung Quốc trừ khi nó cho phép Trung Quốc bán trà ở châu Âu và Mỹ với giá thấp hơn so với Ấn Độ hoặc Sri Lanka.