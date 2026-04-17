Tất tần tật về trà

Cuốn sách khám phá toàn diện từ lịch sử đến ý nghĩa văn hóa của loại đồ uống cổ xưa nhất mang tên: Trà. Tác giả đi sâu vào nguồn gốc, cách phân loại và những tính chất độc đáo của từng loại trà cũng như nghiên cứu chi tiết về các nghi lễ và phong tục xung quanh việc thưởng trà ở các nền văn hóa khác nhau.

Cuộc đổi ngôi của các loại trà ở Anh

  Thứ sáu, 17/4/2026 15:19 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Cuối thế kỷ 19, sản lượng của các đồn điền trà ở Ấn Độ và Sri Lanka tăng cao khiến người Anh tìm được nguồn cung rẻ.

Trà kiểu Sri Lanka. Ảnh: historyofceylontea.

Trà Sri Lanka tiếp tục được công chúng ưa chuộng ở mức độ tuyệt vời tại Anh và vượt xa mức dự đoán tăng trưởng tự nhiên, giúp bù đắp cho sự sụt giảm hàng năm của trà Trung Quốc.

Tổng sản lượng năm 1890 đạt gần 38.000.000 pound so với hơn 30.000.000 pound năm 1889, và 18.500.000 pound năm 1888, cho thấy mức tăng 19.500.000 pound trong hai năm. Nguồn cung năm 1891 là khoảng 40.000.000 pound, lượng hàng tồn kho tăng thêm 3.000.000 pound, có thể được coi là rất vừa phải và khá ổn định khi xét đến nhu cầu ổn định toàn diện đối với trà Sri Lanka ở quốc gia đó.

Tuy nhiên, không có chút nghi ngờ nào rằng về sự suy giảm lượng tiêu thụ trà Trung Quốc ở Anh hoàn toàn là do việc tiêu thụ bắt buộc trà Ấn Độ và Sri Lanka tại nước này và các thuộc địa của họ, có một sự phản đối tích cực về hương vị ở nhiều khu vực ủng hộ loại trà Trung Quốc đích thực hơn, tinh khiết hơn, tinh tế hơn và đậm đà hơn.

Gần đây, các ý kiến y khoa đã được đưa ra để chứng minh rằng lượng tannin quá nhiều trong trà Ấn Độ và Sri Lanka rất có hại cho sức khỏe, và người ta có thể tự tin kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường trà Trung Quốc trong tương lai.

Cho đến nay, đối với hoạt động buôn bán trà ở Anh, thị trường trà Trung Quốc và Nhật Bản hiện nay chỉ giữ một mối quan hệ bình lặng so với cách đây vài năm, người ta ít quan tâm đến sản phẩm trà của các quốc gia này.

Từ năm 1885 trở đi, trà Trung Quốc và Nhật Bản đã ngày càng mất chỗ đứng trên thị trường Anh, và điều đáng chú ý là mức tiêu thụ của các loại trà này đã liên tục giảm từ thời điểm đó, bất chấp những ưu điểm vượt trội về chất lượng khi pha và uống so với trà Ấn Độ và Sri Lanka.

Năm đó, mức tiêu thụ của chúng tại quần đảo Anh vượt qua 113.000.000 pound, nhưng giảm xuống dưới 105.000.000 pound vào năm 1886, khoảng 90.000.000 vào năm 1887, 80.000.000 vào năm 1888, và 60.000.000 vào năm 1889.

Lượng trà Trung Quốc và Nhật Bản tiêu thụ tại toàn Vương quốc Anh giảm xuống còn khoảng 50.000.000 pound vào năm 1890, mặc dù giá của chúng trong thời gian đó rất thấp. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng này, đã diễn ra đồng thời trong một thời gian dài.

Nguyên nhân đầu tiên là sự cạnh tranh lớn từ trà Ấn Độ được thúc đẩy vì các lý do đã nêu, và nguyên nhân thứ hai là sự yêu thích đặc biệt mà trà Sri Lanka nhận được từ người tiêu dùng Anh vào năm 1888, khi lượng nhập khẩu từ đảo này đạt 18.500.000 pound, gần gấp đôi so với năm trước.

Với lượng được tiêu thụ năm 1889 và 1890 lần lượt là 28.500.000 pound và 34.500.000 pound, cho thấy sự gia tăng sản lượng đáng kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn ngủi ba năm, và hoàn toàn giải thích sự suy giảm của nhu cầu về trà Trung Quốc và Nhật Bản tại Anh.

Mức tiêu thụ của các loại trà này đã giảm tại đó, trong khi nhu cầu về trà Ấn Độ và Sri Lanka đã tăng tương ứng, do đó, mặc dù thị trường cho các loại trà này đôi khi có dấu hiệu phục hồi, nhưng do chỉ là những nỗ lực việc phục hồi không liên tục, phản ứng được mong đợi và hứa hẹn từ lâu đã sớm lắng xuống.

Thay vì việc giá cả thấp kỷ lục của trà Trung Quốc và Nhật Bản được coi là một lợi thế đối với người tiêu dùng, nó đã bị các thương nhân Anh sử dụng như một lập luận cho thấy sự không được ưa chuộng của chúng.

Sự chuyển đổi nhu cầu từ trà Trung Quốc và Nhật Bản sang trà Ấn Độ và Sri Lanka đã trở nên quá rõ ràng đến mức không còn là điều lạ khi các loại trà sau này được bán với giá cải thiện, trong khi các loại trà trước chỉ có thể tiêu thụ với giá thành giảm.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

