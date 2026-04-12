Thị trường và cuộc chiến về nguồn cung của trà

Ban đầu, người Anh ưa chuộng trà của Trung Quốc. Một thời gian sau, trà của Ấn Độ và Sri Lanka có giá rẻ hơn, với nguồn cung dồi dào. Điều đó khiến trà trở thành đồ uống bình dân.

Giữa thế kỷ 19, các đồi trà rộng lớn ở Ấn Độ và Sri Lanka khiến trà của Trung Quốc không còn được ưa chuộng như trước. Ảnh minh họa: S.W.

Tại Anh, đặc biệt là trong những năm gần đây, mức tiêu thụ trà đã gia tăng đến mức gần như kỳ diệu, số liệu năm 1890 đạt hơn 195.000.000 pound. Với mức tang hiện tại, con số này dự kiến sẽ vượt quá 200.000.000 pound vào năm 1892, vì trong khoảng thời gian từ 1865 đến 1890, mức tiêu thụ bình quân đầu người đã tăng từ 3,5 lên 5 pound.

Tuy nhiên, trong nửa sau của khoảng thời gian đó, trà Ấn Độ mạnh đã được sử dụng nhiều hơn, tăng lên đáng kể nhờ sản phẩm tương tự từ Sri Lanka trong những năm cuối thời kỳ đó, làm cho trà nhẹ của Trung Quốc bị thay thế một phần lớn, mức tiêu thụ lớn hơn được chỉ ra bởi lượng gallon dịch hãm trà được sản xuất.

Điều này được tính toán dựa trên ước lượng vừa phải trong một báo cáo gửi Hội đồng Hải quan, cho rằng nếu một pound trà Trung Quốc sản xuất ra năm gallon dịch hãm có màu sắc và thân trà nhất định, thì một pound trà Ấn Độ sẽ sản xuất ra bảy gallon rưỡi loại đồ uống tương tự.

Sau đó, khi tính đến sự ngừng lại rõ rệt của mức tiêu thụ khi quá trình thay thế chỉ mới bắt đầu, mức tiêu thụ trà tại các đảo Anh không chỉ ổn định mà còn gia tăng nhanh chóng; từ 17 gallon cho mỗi đầu người vào năm 1865 đến 24 gallon vào năm 1876, 28 gallon vào năm 1886, và đạt 33,5 gallon trên mỗi đầu người mỗi năm vào năm 1890, con số của năm vừa qua gần như gấp đôi so với năm đầu tiên của chuỗi số liệu.

Do đó, nhờ vào việc du nhập các sản phẩm mạnh hơn của Ấn Độ và Sri Lanka, người dân Anh đã có thể tăng gấp đôi mức tiêu thụ đồ uống này, mặc dù tỷ lệ tăng của trà chỉ từ 3,5 đến 5 pound trong cùng khoảng thời gian đó.

Trà Sri Lanka, một thập kỷ trước đây mới bắt đầu xâm nhập như một đối thủ mới và bị nghi ngờ tính cạnh tranh trên thị trường Anh với những sản phẩm đã được biết đến và có vị thế tốt như trà của Trung Quốc và Ấn Độ, đã tiến bộ nhanh chóng đến mức vào năm 1890, xét theo mức tiêu thụ trong nước, nó đã chiếm vị trí thứ ba trong danh sách. Trà Ấn Độ chiếm 52%, Trung Quốc 30%, và Sri Lanka 18 %.

Lần đầu tiên trong lịch sử, lượng trà từ Ấn Độ và Sri Lanka đã vượt qua trà Trung Quốc, gần như đảo ngược chính xác các con số của năm 1886 theo hướng có lợi cho trà Ấn Độ và Sri Lanka, qua đó có thể thấy rằng Trung Quốc đang ngày càng trở thành nguồn cung cấp trà kém quan trọng hơn cho người tiêu dùng ở Anh.

Và khi nhu cầu tăng lên, lượng nhập khẩu từ Ấn Độ và Sri Lanka liên tục tăng, giá cả cũng giảm xuống mức thấp chưa từng có, hiện tại ở Vương quốc Anh giá đến mức có thể sử dụng hàng ngày trong hầu hết mọi hộ gia đình.