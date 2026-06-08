TP.HCM yêu cầu báo cáo khẩn vụ bệnh nhân tử vong tại BV Bà Rịa

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa báo cáo khẩn, đồng thời lập đoàn kiểm tra và hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân tử vong của một bệnh nhân tại đây.

Hình ảnh bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: NNCC.

Ngày 8/6, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nắm thông tin phản ánh trên mạng xã hội và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình người bệnh trước mất mát này.

Lãnh đạo Sở Y tế TP đã yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, hội chẩn, cho đến quá trình phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân.

Đồng thời, bệnh viện phải tổ chức họp Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định. Buổi họp này sẽ có sự tham gia của các chuyên gia đến từ các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM nhằm đảm bảo tính khách quan, toàn diện.

Kết luận của Hội đồng chuyên môn phải làm rõ các nhận định chuyên môn, xác định nguyên nhân tử vong và trách nhiệm của các bên liên quan (nếu có), báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10/6.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video do con gái của nam bệnh nhân chia sẻ. Người này cho biết gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc mất đi người cha, người chồng vì "sự thờ ơ của một tập thể".

Theo nội dung phản ánh, đêm 5/6, nam bệnh nhân xuất hiện cơn đau bụng dữ dội và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị sỏi thận giai đoạn 1 và chuyển vào phòng lưu bệnh.

Tuy nhiên, từ đêm đến sáng, cơn đau của bệnh nhân không giảm mà ngày càng dữ dội hơn. Người nhà liên tục xin được thăm khám nhưng không nhận được phản hồi kịp thời từ phía y bác sĩ.

Người nhà liên tục túc trực bên giường bệnh nhưng phải chờ đến sáng hôm sau, bệnh nhân mới được đưa đi chụp X-quang và cắt lớp vi tính (CT). Kết quả chụp chiếu lúc này cho thấy bệnh nhân đã bị thủng ruột và có chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

"Dù được thông báo phải mổ gấp, ba tôi vẫn phải đợi thêm 4-5 tiếng nữa mới được đưa vào phòng phẫu thuật. Sau ca mổ, bác sĩ bước ra và báo tin buồn cho gia đình", con gái bệnh nhân nghẹn ngào chia sẻ trong đoạn video.

Cũng trong ngày 8/6, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Đoàn sẽ đánh giá toàn diện việc tuân thủ quy trình khám chữa bệnh, đối chiếu với các quy định chuyên môn hiện hành để làm rõ nội dung phản ánh, xử lý nghiêm tập thể hoặc cá nhân nếu phát hiện sai phạm.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM khẳng định sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng và minh bạch, đặt quyền lợi cũng như sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.

Sở cũng đề nghị phía bệnh viện chủ động phối hợp, chia sẻ tổn thất với gia đình nạn nhân, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.