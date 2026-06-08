Mẹ bầu Gen Z mang văn hóa đập hộp vào trải nghiệm làm mẹ

Trào lưu “túi mù thai kỳ” ứng dụng công nghệ AR đang mang đến cách kết nối mới giữa mẹ bầu Gen Z và hành trình 280 ngày mang thai.

Không còn cảnh mỏi mòn đếm từng ngày chờ đến kỳ siêu âm, nhiều thai phụ Gen Z đang biến hành trình 280 ngày thành một trải nghiệm tương tác đầy tính giải trí. Sự xuất hiện của trào lưu "xé túi mù" công nghệ tại các nhà thuốc đang tạo ra hiện tượng tiêu dùng mới lạ trong ngành hàng chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé.

Sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm vitamin cho mẹ bầu

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những khoảnh khắc khá thú vị khi nhiều phụ nữ mang thai sau khi mua các dòng vitamin bầu bổ sung đã chọn cách mở hộp ngay tại quầy thu ngân thay vì mang về nhà. Hành vi mua sắm có phần “nóng lòng” này nhanh chóng trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn dành cho mẹ và bé.

Ghi nhận thực tế tại một số hệ thống phân phối dược phẩm, sự thay đổi trong thói quen của khách hàng trẻ là rất rõ nét. Thay vì coi việc mua sản phẩm bổ sung là nhiệm vụ định kỳ khô khan, nhiều người xem đây là trải nghiệm khám phá.

Theo tìm hiểu, tâm điểm của sự thay đổi này xuất phát từ ý tưởng mới của dòng sản phẩm PregnaVie Complete, khi thương hiệu quyết định tích hợp cơ chế “túi mù” vào bên trong mỗi hộp vitamin cho mẹ bầu.

Mẹ bầu trải nghiệm “túi mù thai kỳ”

Điểm khác biệt khiến chiến dịch của PregnaVie tạo ra sức hút lớn không nằm ở mô hình vật lý thông thường, mà ở sự kết hợp với công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR).

Bên trong mỗi hộp sản phẩm được cất giấu ngẫu nhiên 1 trong 9 tấm thẻ AR, tương ứng với 9 tháng phát triển của thai nhi. Khi người dùng sử dụng điện thoại thông minh để quét mã trên thẻ, hình ảnh thai nhi sẽ hiện ra trong không gian thực với các cử động mô phỏng chân thực như nhịp tim, xòe bàn tay, quay đầu, mở mắt...

Quét thẻ AR giúp mẹ bầu tận mắt nhìn thấy các cử động mô phỏng của thai nhi.

Đây là bước tiến đáng chú ý trong việc ứng dụng Gamification (game hóa) vào ngành hàng chăm sóc sức khỏe. Nó không chỉ tạo ra yếu tố bất ngờ, kích thích sự tò mò trong quá trình sử dụng mà còn biến một sản phẩm vitamin tổng hợp bầu thiết yếu thành vật phẩm mang giá trị sưu tầm đầy ý nghĩa.

Trải nghiệm "túi mù" mang lại nguồn năng lượng tích cực cho phụ nữ mang thai.

Dưới góc độ tâm lý học tiêu dùng, sự hưởng ứng nhiệt tình đối với trào lưu "túi mù thai kỳ" đã phản ánh rõ nét tư duy làm mẹ của thế hệ Z. Khác với các thế hệ trước, mẹ bầu trẻ tuổi có xu hướng quan tâm đến công nghệ nhiều hơn, từ đó dễ dàng đón nhận hình thức trải nghiệm này như cách thú vị để kết nối với hành trình mang thai của mình.

Chị M.A. (25 tuổi), khách hàng trải nghiệm sản phẩm, chia sẻ: “Việc có thể nhìn thấy hình ảnh mô phỏng của em bé qua điện thoại làm tôi rất vui. Cảm giác hồi hộp mỗi lần mở hộp PregnaVie xem tháng này mình nhận được thông điệp gì cho mình cảm thấy thoải mái và hành trình mang thai của mình có thêm kỷ niệm thú vị”. Thú vui “đập hộp” vốn được biết đến như một cách để giới trẻ tìm kiếm lượng dopamine ngắn hạn, nay đã được định hình lại thành một liệu pháp hỗ trợ tinh thần cho mẹ bầu trong thai kỳ.

PregnaVie Complete - giải pháp dinh dưỡng thai kỳ

Sự lan tỏa của trào lưu này cũng chứng minh rằng, đối với tệp khách hàng Gen Z, một sản phẩm chăm sóc sức khỏe tối ưu không chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa khắt khe, mà còn phải thấu hiểu và chạm đến được những nhu cầu cảm xúc.

Tất nhiên, để tạo nên thai kỳ khỏe mạnh thực sự, yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở bảng thành phần dinh dưỡng. Việc lựa chọn một sản phẩm bổ sung cho mẹ bầu như PregnaVie Complete giúp cung cấp đầy đủ 25 vi chất thiết yếu, đặc biệt bao gồm bộ 3 Lutein - DHA - Vitamin E để con phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, dạng bào chế cải tiến Liqcaps giúp mẹ tiện dùng, dễ uống bởi chỉ cần 1 viên mỗi ngày, tối ưu khả năng hấp thu và che đi mùi vị khó chịu của hoạt chất (sắt, DHA). Đây chính là nền tảng vững chắc để mẹ an tâm tận hưởng niềm vui “khui hộp” mỗi ngày, đồng thời đảm bảo con yêu phát triển tốt.