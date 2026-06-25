TP.HCM tìm nhà đầu tư làm khu đô thị hơn 1 tỷ USD

Phường Đông Hòa vừa thông báo đấu thầu quốc tế dự án Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới hơn 109 ha, tổng vốn đầu tư gần 27.350 tỷ đồng.

Nút giao Tân Vạn tại phường Đông Hòa được chụp vào cuối 2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND phường Đông Hòa (TP.HCM) vừa thông báo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Dự án có quy mô hơn 109 ha, tọa lạc tại phường Đông Hòa, với tổng vốn đầu tư gần 27.347 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD ).

Mục tiêu là phát triển một khu đô thị mới gồm các khu nhà ở, công trình hỗn hợp và hệ thống công trình thương mại - dịch vụ như văn phòng, trung tâm thương mại, cơ sở lưu trú, du lịch và các dịch vụ khác để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong hai giai đoạn. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài 3 năm kể từ khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án. Giai đoạn xây dựng, hoàn thiện và đưa công trình vào khai thác dự kiến kéo dài 5 năm kể từ thời điểm được bàn giao mặt bằng.

Hồ sơ dự thầu được tiếp nhận tại UBND phường Đông Hòa, thời điểm đóng thầu dự kiến vào cuối tháng 8/2026. Nhà đầu tư tham gia phải nộp bảo đảm dự thầu dưới hình thức thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, với giá trị 137 tỷ đồng . Hiệu lực hồ sơ dự thầu là 150 ngày.

Từ 1/7/2025, phường Đông Hòa (TP.HCM) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 phường cũ thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương là phường Đông Hòa, Bình An và Bình Thắng.

Không chỉ Đông Hòa, khu vực Bình Dương cũ đang trở thành điểm đến mới của dòng vốn đầu tư nhờ quỹ đất lớn và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Hàng loạt dự án quy mô lớn liên tiếp được đưa ra mời thầu trong thời gian gần đây.

Mới nhất, UBND phường Phú An đã công bố mời thầu hai dự án khu đô thị mới với tổng diện tích hơn 510 ha và tổng vốn đầu tư gần 144.200 tỷ đồng (khoảng 5,5 tỷ USD ). Trong đó, Khu đô thị mới Tân An 1A có quy mô gần 275 ha, tổng vốn đầu tư hơn 68.570 tỷ đồng ; Khu đô thị mới Tân An 1B rộng gần 238 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.600 tỷ đồng . Cả hai dự án đều được quy hoạch đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 20.000 cư dân mỗi khu.