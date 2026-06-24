TP.HCM tìm nhà đầu tư 2 'đại đô thị' gần 6 tỷ USD

UBND phường Phú An vừa phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Khu đô thị mới Tân An 1A và Khu đô thị mới Tân An 1B, với tổng vốn đầu tư hơn 144.000 tỷ đồng.

Một phần phường Phú An đi qua sông Sài Gòn. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Trong đó, Khu đô thị mới Tân An 1A có diện tích gần 275 ha, tổng vốn đầu tư hơn 68.570 tỷ đồng . Khu đô thị mới Tân An 1B rộng gần 238 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.600 tỷ đồng . Cả hai dự án đều nằm trên địa bàn phường Phú An và được quy hoạch đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 20.000 cư dân mỗi khu.

Theo quy hoạch, hai dự án sẽ phát triển đa dạng loại hình bất động sản, gồm nhà ở liền kề, chung cư đa chức năng kết hợp thương mại - dịch vụ, cùng hệ thống trường học, cơ sở y tế, công viên cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Hiện trạng khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất nông nghiệp. Tại dự án Tân An 1A, đất nông nghiệp chiếm khoảng 78% diện tích, trong khi tỷ lệ này tại Tân An 1B đạt hơn 76%. Phần diện tích còn lại gồm đất ở hiện hữu, đất giao thông, kênh rạch, công trình công cộng và các loại đất khác.

Theo cơ quan chức năng, khu vực này hiện có mật độ xây dựng thấp, dân cư phân bố thưa thớt, chủ yếu là nhà ở xen kẽ đất nông nghiệp và vườn cây ăn trái. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để phát triển các khu đô thị quy mô lớn theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Cả hai dự án đều có thời hạn hoạt động 50 năm. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài 3 năm kể từ khi hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà đầu tư sẽ có tối đa 9 năm để xây dựng và đưa dự án vào khai thác.

Các dự án được tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, dự kiến đóng và mở thầu vào cuối tháng 8. Giá bán hồ sơ mời thầu là 30 triệu đồng. Nhà đầu tư tham gia phải nộp bảo đảm dự thầu dưới hình thức thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Hiệu lực hồ sơ dự thầu là 150 ngày.

Phường Phú An được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tân An, xã Phú An và một phần phường Hiệp An của TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ). Nằm ở cửa ngõ phía bắc TP.HCM, địa phương này sở hữu quỹ đất phát triển lớn và đang được định hướng trở thành một cực tăng trưởng đô thị mới của thành phố trong giai đoạn tới.