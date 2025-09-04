TP.HCM tiếp tục cao điểm mùa mưa trong tháng 9

Cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 9, TP.HCM sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa, với số ngày mưa phổ biến 18-24 ngày.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ vừa có thông tin dự báo xu thế khí hậu tháng 9 tại TP.HCM.

Trong tháng 9/2025, TP.HCM sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa, với số ngày mưa phổ biến từ 18 tới 24 ngày. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Theo đó, trong 10 ngày đầu tháng, rãnh thấp có trục qua Trung bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông hoạt động trong 3-4 ngày đầu, sau yếu dần. Gió mùa tây nam tại Nam bộ (bao gồm TP.HCM) hoạt động ở mức trung bình. Thời tiết khu vực TP.HCM phổ biến có mưa rào và dông nhiều nơi, tập trung về chiều tối, đề phòng có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng trong 2-3 ngày đầu và 3-4 ngày cuối.

10 ngày giữa tháng 9, rãnh thấp qua Bắc Biển Đông. Áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc qua Trung bộ. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua phía bắc Biển Đông. Thời tiết khu vực phổ biến có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, chủ yếu xảy ra từ trưa đến chiều tối với một vài nơi có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ ít thay đổi so với tuần đầu tháng.

Những ngày cuối tháng, rãnh thấp qua phía nam Trung Quốc. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông. Đề phòng khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Mưa có xu hướng gia tăng tại TP.HCM và Nam bộ trong tuần cuối tháng 9, phổ biến có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi. Nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ so với tuần giữa tháng.

Trong tháng 9, nhiệt độ tại TP.HCM có xu hướng tăng nhẹ. Nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm 0,3-0,8 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ. C Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C.

Mưa phổ biến trên diện rải rác đến nhiều nơi. Số ngày mưa phổ biến từ 18 tới 24 ngày. Tổng lượng mưa tháng 9 ở TP.HCM phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Ngoài ra, trong tháng 9 có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, gây ra thời tiết nguy hiểm trên biển và làm gia tăng lượng mưa ở đất liền khu vực Nam bộ (bao gồm TP.HCM)

“Cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây nguy hiểm cho người dân, làm hư hại nhà cửa, tài sản và cản trở sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, những trận mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ngập sâu trên nhiều tuyến đường đô thị, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đưa ra khuyến cáo.