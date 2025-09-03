Diễn biến đợt mưa lớn diện rộng tại TP.HCM đầu tháng 9

Tuần đầu tháng 9, thời tiết khu vực TP.HCM phổ biến có mưa rào và dông nhiều nơi, tập trung về chiều tối, khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng 2-3 ngày đầu và 3-4 ngày cuối tuần.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết trong 24 giờ qua, TP.HCM có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Dự báo từ nay đến 19 giờ ngày 4/9, khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 tới 70 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong tuần đầu tháng 9, thời tiết khu vực TP.HCM phổ biến có mưa rào và dông nhiều nơi, tập trung về chiều tối. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Dự báo trong hôm nay (3/9), TP.HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây và nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 tới 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng cho biết, trong 24-48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nối với vùng áp thấp ở khoảng 14 độ Vĩ Bắc - 112 độ Kinh Đông tiếp tục duy trì, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình.

Trong khoảng 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới vẫn duy trì qua khu vực Trung - Trung bộ, sau đó từ ngày 7/9 sẽ nâng trục dần lên phía Bắc và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam có xu hướng lấn sang phía Tây, đến ngày 4/9 sẽ hình thành trục qua khu vực Nam Biển Đông. Theo đó, Nam bộ nằm ở rìa phía Tây hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới và phía Nam của rãnh áp thấp qua Trung bộ. Gió mùa Tây - Nam (tác nhân gây mưa tại Nam bộ và Tây Nguyên trong mùa mưa) tiếp tục duy trì ở cường độ trung bình.

Do ảnh hưởng của hình thế trên, khu vực Nam bộ được dự báo xuất hiện nhiều cơn mưa dông, trong đó có những nơi mưa vừa, mưa to diện rộng trong 2-3 ngày đầu và 3-4 ngày cuối tuần.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

