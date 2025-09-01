Thời tiết 1/9: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết ngày mai 1/9, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi; riêng trung du và đông bằng đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ vào đêm 31/8 và ngày 1/9 có mưa rào và dông vài nơi; riêng trung du và đông bằng đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Đêm 1 và ngày 2/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng ven biển và đồng bằng đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 31/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Bắc Bộ có mưa rào và dông

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 2/9 đến ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 2/9 vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Quảng Trị đến phía Đông Lâm Đồng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng đêm 31, ngày 1/9

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng trung du và đồng bằng đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

