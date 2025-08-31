Hôm nay, mưa rào và dông trên nhiều khu vực

Thời tiết hôm nay 31/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/8 đến ngày 1/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực trung du và đồng bằng đêm 30/8 và ngày 31/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa đến Quảng Trị từ đêm 30/8 đến ngày 31/8 có mưa to đến rất to.

Khu vực duyên hải từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 1/9 đến ngày 9/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to từ đêm 1-2/9 (thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm).

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối).

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng đêm 30, ngày 31/8

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều tối nay ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sau gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc (Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.