TP.HCM thí điểm công nghệ 6G trong năm nay

  • Thứ ba, 24/2/2026 21:18 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

TP.HCM cho biết sẽ nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực trên địa bàn trong năm nay.

TP.HCM sẽ nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực trên địa bàn trong năm 2026. Ảnh: Pinterest

Ngày 24/2, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM cho biết vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn năm 2026.

Theo kế hoạch, TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng; bảo đảm phủ sóng 5G đạt 95% dân số, 100% tại các khu đô thị lớn, khu khoa học công nghệ, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics...

Đáng chú ý, TP.HCM sẽ nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực trên địa bàn.

Về những nhiệm vụ và giải pháp ưu tiên triển khai trong năm 2026, TP.HCM sẽ triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm, cơ chế thí điểm (sandbox) cho thử nghiệm công nghệ mới, chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, startup và đầu tư nước ngoài.

TP.HCM sẽ đề xuất cơ chế mua sắm công riêng biệt cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ưu tiên tốc độ, sự phù hợp công nghệ và cơ chế chấp nhận rủi ro nhằm tháo gỡ điểm nghẽn mua sắm công hiện tại. Đồng thời, triển khai thí điểm cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

Song song đó, TP.HCM tiếp tục tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, thí điểm các khu vực thử nghiệm (sandbox) cho phương tiện bay không người lái (UAV) ứng dụng trong logistics và giám sát đô thị.

