TP.HCM sắp có thêm 14 khu công nghiệp

Một góc Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN.

Ngày 11/4, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP.HCM cho biết đang tập trung triển khai quy hoạch phân khu 14 khu công nghiệp mới với tổng diện tích hơn 3.800 ha đến năm 2033, nhằm mở rộng quỹ đất sản xuất và tăng sức hút đầu tư.

Cụ thể, quy hoạch bổ sung Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3 với tổng diện tích 500 ha, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 (200 ha), Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I (379 ha), Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II (289 ha), Khu công nghiệp An Phú (328 ha), Khu công nghiệp Nhị Xuân (199 ha), Khu công nghiệp Phạm Văn Hai III (238 ha), Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 4 (200 ha), Khu công nghiệp Trung An (300 ha), Khu công nghiệp Tân Phú Trung 2, Khu công nghiệp Tân Phú Trung 3 và Khu công nghiệp Tân Phú Trung 4 (3 Khu công nghiệp này có tổng diện tích 600 ha), Khu công nghiệp Bình Khánh 1 (300 ha) và Khu công nghiệp Bình Khánh 2 (300 ha).

Hiện thành phố đang triển khai quy hoạch 7 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.293 ha; trong đó, năm 2026 dự kiến lập quy hoạch thêm 8 khu công nghiệp với tổng diện tích 5.374 ha; năm 2027 là 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.657 ha; năm 2028 sẽ hoàn tất 4 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.100 ha. Sau mốc này, 9 khu công nghiệp còn lại với tổng diện tích hơn 7.100 ha sẽ được hoàn tất quy hoạch, tạo nên mạng lưới phát triển công nghiệp đồng bộ.

Theo ông Lê Khắc Huấn, Trưởng Phòng Quản lý quy hoạch, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (HEPZA), 14 khu công nghiệp mới này phát triển theo mô hình khu công nghiệp thông minh, chuyên ngành, có liên kết vùng và liên kết ngành. Quy hoạch này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư chiến lược vào các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp sạch và công nghệ cao.

"Với tiến độ trên, cơ bản sau năm 2028, toàn bộ diện tích quy hoạch công nghiệp của thành phố sẽ được phủ kín quy hoạch phân khu. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng để thành phố chủ động kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án", đại diện HEPZA cho biết.

Về chiến lược thu hút đầu tư, đại diện HEPZA cho biết thêm, sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư theo hướng nâng cao tiêu chí, ưu tiên các doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai, công nghệ hiện đại và hiệu quả khai thác dài hạn. Định hướng này nhằm đón đầu dòng vốn chất lượng cao, phù hợp với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp hiện hữu đang dần thu hẹp, việc mở rộng thêm các khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ giải bài toán đất sạch cho sản xuất, đồng thời tạo dư địa thu hút các dự án quy mô lớn. Các khu công nghiệp mới không chỉ thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và tăng sức cạnh tranh của TP.HCM trong khu vực.

Theo HEPZA, hiện hệ thống các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố sau hợp nhất đã đạt quy mô 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 50.288 ha, chiếm khoảng 7,4% diện tích tự nhiên.

Trong số đó, 58 khu công nghiệp với diện tích 22.410 ha đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%; trong đó, có 5 khu chế xuất, khu công nghiệp gồm: Tân Thuận, Tân Bình, Cát Lái, Hiệp Phước, Bình Chiểu đang trong đề án thí điểm chuyển đổi sang các mô hình khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ và trung tâm logistics cho thấy hiệu quả khai thác và sức hút đầu tư của các khu công nghiệp hiện hữu.

Bên cạnh đó, 8 khu công nghiệp khác (khoảng 4.860 ha) đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa đi vào vận hành; 39 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập, với tổng diện tích hơn 23.000 ha được kỳ vọng là nguồn lực quan trọng cho phát triển công nghiệp công nghệ cao và bền vững.