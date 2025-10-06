TP.HCM sắp có mưa dông

Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày đầu tuần, khu vực TP.HCM có xu hướng giảm mưa, tuy nhiên từ khoảng ngày 8 đến 11/10 có thể xuất hiện những đợt mưa dông diện rộng.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết TP.HCM hôm nay (6/10) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Từ khoảng ngày 8 đến 11/10, TP.HCM và Nam bộ có thể xuất hiện những đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Nhận định về các hình thế thời tiết tác động đến khu vực Nam bộ và TP.HCM trong 10 ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 11 đang mờ dần, tuy nhiên thời tiết trong khu vực vẫn có nhiều biến động do các hình thế mới sẽ hình thành trong những ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 7-8/10, nhiều khả năng sẽ hình thành một rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Biển Đông, là nguyên nhân khiến mưa dông gia tăng trở lại tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ. Cùng thời điểm này, gió mùa Tây Nam - vốn chi phối mùa mưa ở khu vực phía Nam - có cường độ yếu, song vẫn đủ để duy trì mưa rào và dông rải rác, nhất là vào chiều và tối.

Ở tầng khí quyển cao, nhánh phía Nam của áp cao cận nhiệt đới đang hoạt động mạnh, gây nắng gián đoạn tại TP.HCM trong vài ngày đầu tuần. Tuy nhiên, từ ngày 8/10, áp cao này có xu hướng suy yếu và rút dần ra phía Đông, tạo điều kiện để hội tụ gió trên cao phát triển. Dự báo từ khoảng ngày 8 đến 11/10, TP.HCM và Nam bộ có thể xuất hiện những đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đưa ra khuyến cáo.

