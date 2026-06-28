TP.HCM: Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt chốt giá bán từ 23,2 triệu đồng/m2

Chủ đầu tư vừa công bố giá bán nhà ở xã hội tại dự án Lý Thường Kiệt từ 23,2 triệu đồng/m2. Trong khi đó, một dự án khác tại TP Thủ Đức cũ cũng công bố giá hơn 35 triệu đồng/m2.

Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại TP.HCM được duyệt giá từ 23,2 triệu đồng/m2. Ảnh: S.T.

Sau khi có báo cáo thẩm tra giá của Viện Kinh tế Xây dựng và phương án xác định giá, CTCP Đức Mạnh đã có quyết định phê duyệt giá bán nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Theo quyết định, giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án là từ 23,2 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), chưa bao gồm hệ số điều chỉnh theo vị trí căn hộ (Ki) và 2% phí bảo trì.

Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội được người dân đặc biệt quan tâm nhờ sở hữu vị trí hiếm hoi tại khu vực trung tâm TP.HCM. Dự án nằm đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương, trong khu vực đã phát triển ổn định với hệ thống hạ tầng và nhiều khu căn hộ hiện hữu.

Bên cạnh đó, dự án còn được đầu tư đầy đủ tiện ích như hồ bơi, khu vui chơi, trường mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án được xây dựng trên khu đất gần 1,5 ha, gồm 4 block cao 25 tầng và một tầng hầm liên thông, cung cấp tổng cộng 1.025 căn hộ. Trong đó, có 755 căn để bán và 270 căn cho thuê. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong khoảng tháng 8 năm nay.

Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tiết lộ nguồn cung thực tế của dự án đưa ra thị trường không nhiều. Khoảng 50% số căn hộ của dự án được dành cho lực lượng vũ trang do quỹ đất có nguồn gốc đặc thù. Trong phần còn lại, khoảng 70% tiếp tục ưu tiên cho các nhóm đối tượng chính sách, như người bị thu hồi đất.

Như vậy, số căn hộ thực sự dành cho người mua thuộc diện thông thường chỉ còn hơn 100 căn. Nhờ lợi thế về vị trí và giá bán, theo ông Lê Hoàng Châu, tính đến cuối tháng 3, dự án đã thu hút hơn 12.000 hồ sơ đăng ký quan tâm.

Ngoài dự án Lý Thường Kiệt, Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ cũng vừa công bố giá bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư cao tầng số 35 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ).

Theo phê duyệt của UBND TP.HCM, dự án có 140 căn nhà ở xã hội tại block C. Giá bán bình quân là 35,35 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế GTGT nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở giá phù hợp vẫn rất lớn, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển nhà ở xã hội với quy mô lớn.

Chia sẻ tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 25/6, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện TP có 5 dự án nhà ở xã hội được giải ngân từ gói tín dụng 145.000 tỷ đồng , với doanh số giải ngân lũy kế gần 600 tỷ đồng và dư nợ khoảng 500 tỷ đồng .

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thành phố đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển nhà ở xã hội. Dự kiến từ quý III/2026 đến năm 2027, nhiều dự án nhà ở xã hội sẽ được khởi công, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp với nhu cầu của người dân.